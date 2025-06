Sim Racing | ACI GT Royale 2025: trionfo in AM per RFM eSport al Mugello

La Coppa Italia 2025 di ACI Esport prosegue nelle piste italiane: dopo i primi due round a Monza e Misano, la terza tappa dell’ACI GT Royale Cup ha portato i migliori piloti virtuali all’Autodromo Internazionale del Mugello dove avevano fatto in precedenza le sessioni di prequalifica Hot Stint. Una trasferta toscana importante per il nostro team partner RFM eSport, a caccia di risultati importanti con i suoi piloti sulle quattro Ferrari 296 GT3 brandizzate LiveGP.it schierate dalla squadra di Emanuele Ciliberti nella competizione monomarca.

Il riassunto della gara del Mugello

Dopo il passo falso di Misano in una gara avara di soddisfazioni, RFM eSport è arrivata al Mugello vogliosa di tornare a lottare per le prime posizioni. Nelle qualifiche i due piloti PRO Alfonso Striano (#903) e Davide Bruno (#902) si sono piazzati nel centro gruppo, rispettivamente in nona e 11a posizione. Nella classe AM invece Vincenzo Occhipinti (#905) ha conquistato un ottimo quarto posto di classe in griglia, mentre Simone Maggioli (#904) si è piazzato al nono posto di categoria.

Tali piazzamenti hanno consentito ai portacolori RFM di essere subito dentro la lotta in una gara che si è accesa subito con gli incidenti al via tra Principato, Villa e Caglioni nel gruppo di testa della PRO e più indietro tra Bevaqua (leader AM), Nigrelli e Moschella. Poi la corsa è andata avanti tra altri contatti e vari ritiri per problemi tecnici (disconnessioni), permettendo ai nostri piloti di scalare la classifica dopo una gara pulita e costante.

Alla bandiera a scacchi abbiamo Alfonso Striano in quarta posizione complessiva dopo aver approfittato anche del contatto con danno nel finale di Pinocchio e Reppucci, settimo posto per un Davide Bruno premiato nel post-gara per il sorpasso della gara con l'incrocio alla San Donato su Albertini. Ottava posizione overall e prima di classe AM per un sontuoso Vincenzo Occhipinti che ha dominato il suo gruppo, mentre Simone Maggioli ha concluso in 13a posizione di categoria dopo una gara non semplice.

Classifiche e dichiarazioni dal box RFM

La tappa di Mugello rilancia dunque la RFM eSport nelle zone alte della classifica: Alfonso Striano sale in sesta posizione complessiva con 60 punti e in ottava in quella PRO con 16 punti mentre Vincenzo Occhipinti, grazie alla vittoria in AM, passa al comando della classifica di categoria con 51 punti, occupando inoltre la 13a posizione overall con 42 lunghezze.

La scuderia di Emanuele Ciliberti occupa attualmente la quarta posizione nella graduatoria dei team con 114 punti dopo una prova complessivamente molto positiva secondo le parole dei piloti RFM:

Sono contento per la top 4 tra i PRO: siamo stati molto fortunati con l’incidente in partenza che ci ha sicuramente aiutato, ma durante la gara vettura ha risposto bene e il team sta facendo un ottimo lavoro. Peccato non aver sfondato per il podio, ma siamo lì. Testa al prossimo round! – Alfonso Striano

Oggi buona performance, chiudo in P7 sia nei PRO che in overall. Il feeling era buono, ma ho pagato qualche errore di troppo. Il potenziale c’è e abbiamo margini per migliorare. Lavoriamo per salire ancora! Il premio per il sorpasso della gara? È stato un momento davvero intenso, in pieno rettilineo ho visto che il pilota dietro ha provato ad infilarsi in curva 1, pero ho tenuto duro e mi sono ributtato all’interno della curva dopo, è uscito un sorpasso pulito e deciso, come piace a me. Fa piacere che sia stato notato! – Davide Bruno

Che soddisfazione vincere la classe AM qui al Mugello! Gara perfetta, gestione attenta e ritmo costante mi hanno permesso di arrivare primo tra gli AM. Un grande ringraziamento a RFM Esport: la mia prima vittoria di categoria è del team! – Vincenzo Occhipinti

Gara complessa per me oggi: alcuni errori in entrambe le fasi mi hanno penalizzato. Chiudere P13 nella categoria AM non rispecchia il reale potenziale. Il team mi sta supportando e sono già concentrato sul prossimo round per riscattarmi. – Simone Maggioli

Arrivati alla metà della competizione, la ACI GT Royale Cup 2025 tornerà in pista il 18 giugno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per la quarta tappa. Appuntamento come sempre allre ore 21:15 con la diretta streaming sul canale YouTube di SimRacingLeagueTV.