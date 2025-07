F1 | GP Belgio, Ferrari: Leclerc conquista il podio, Hamilton rimonta

In un GP Belgio di Formula 1 pieno di variabili tra meteo e strategie, la Ferrari non sbaglia nulla e si porta a casa il miglior risultato possibile. Charles Leclerc si prende il terzo gradino del podio riuscendo a concludere davanti al beniamino del pubblico di Spa Max Verstappen, mentre Lewis Hamilton rimonta dalla pit-lane al settimo posto grazie ad una bella serie di sorpassi e ad una scelta strategica completamente azzeccata.

Leclerc torna a sorridere: “Azzeccate tutte le scelte, strada giusta ma è ancora lunga”

In una gara cominciata con un’ora e mezzo in ritardo a causa del maltempo e con partenza lanciata, Leclerc ha sofferto nel primo stint con gomme intermedie a causa del setup più scarico sull’ala, resistendo per due volte ad un Verstappen arrembante che è stato vicino al sorpasso in uscita al La Source (dopo il lungo di Leclerc in curva 1) e alla Pouhon. Dopo il passaggio alle gomme slick, invece, Charles è riuscito a gestire meglio l’olandese della Red Bull, con Max che non è mai riuscito a scendere sotto il secondo per provare ad attaccare con il DRS.

Tutto ciò gli ha permesso di conquistare il suo quinto podio stagionale e di rafforzare la seconda posizione della Scuderia di Maranello nel Mondiale Costruttori, con la Ferrari che sale a quota 248 punti, a +28 punti dalla Mercedes e +56 dalla Red Bull. Un risultato che consegna soprattutto ottimismo agli uomini in Rosso e allo stesso Leclerc, che si è dimostrato più fiducioso ai microfoni di Sky Sport F1 Italia nel post-gara di Spa:

Sulla carta non pensavamo di fare questo risultato, la McLaren andava troppo forte e Verstappen aveva un passo migliore del nostro, ma alla fine abbiamo fatto tutte le scelte giuste, credo sia un weekend in cui non possiamo avere nessun rammarico. Dobbiamo stare attenti a non creare aspettative sbagliate, siamo sulla strada giusta per raggiungere la McLaren, ma la strada è ancora lunga. E anche Max direi, oggi non aveva aria libera e abbiamo fatto tutto bene per tenerlo dietro, ma spesso hanno avuto più passo di noi. Però stiamo facendo un buon lavoro.

Hamilton settimo di rimonta: “Tutta colpa mia al sabato, sono molto grato al team”

Giornata di riscatto soprattutto per un Hamilton reduce dalla doppia eliminazione nelle Q1 del venerdì e del sabato: la scelta di partire con un assetto ad alto carico aerodinamico è stata l’arma vincente per la prima parte di gara di un Lewis che, fresco anche della sostituzione di elementi dalla PU Ferrari, ha risalito la classifica fino alla 13a posizione a suon di sorpassi sul bagnato. Al 12° giro, poi, il sette volte campione del mondo fa valere tutta la sua esperienza azzeccando il rientro di box per passare alle gomme slick (mescola media), andando così a fare un mega undercut sul resto del centro gruppo per balzare fino alla settima posizione dopo il valzer dei pit-stop.

La sua grande rincorsa si è interrotta dietro alla Williams di un Alexander Albon che, tra l’ala scarica della monoposto di Grove e l’asciugamento della pista, gli ha fatto da tappo per i restanti 30 giri che rimanevano, nonostante gli innumerevoli tentativi di Lewis. Rimane lo smacco per aver complicato il weekend, ma Hamilton si è detto comunque soddisfatto della gara odierna e del passo in avanti fatto dalla Scuderia con le nuove sospensioni posteriori:

Su queste condizioni ci sono praticamente cresciuto e oggi mi hanno dato tante opportunità, ma voglio continuare a chiedere scusa ai tifosi: ci sono stati un paio di fattori ad inizio weekend, ma al sabato è stata completamente colpa mia. Abbiamo portato a casa qualche punto recuperandone sulla Mercedes e abbiamo compreso i cambiamenti, il che è positivo. Sono molto grato al team e alle loro persone per il duro lavoro che hanno fatto, stiamo continuando a spingere.

Vasseur: “Prestazione positiva di entrambi, ora puntiamo ad ottimizzare il pacchetto”

Bilancio positivo anche per il team principal della Ferrari Frédéric Vasseur che, intervistato da Sky Sport F1 Italia dopo la corsa di Spa-Francorchamps, ha commentato così il risultato del GP Belgio:

Nel complesso è stata una prestazione positiva, abbiamo recuperato ottimamente dall’inizio del weekend. Abbiamo ottenuto il nuovo pacchetto di aggiornamenti e ottimizzarlo non è sempre semplice con una Sprint di mezzo, ma nel complesso abbiamo fatto un buon lavoro. C’è stato un passo discreto da entrambi i piloti e questo è importante per provare a recuperare sulle McLaren gara dopo gara.

Arrivando nel dettaglio della gara, il dirigente francese si è poi espresso sulla scelta di Lewis di andare con un setup più carico a differenza del suo compagno di squadra:

Credo sia stato molto aggressivo all’inizio con pista bagnata, poi però è rimasto bloccato dietro ad Albon. Sono comunque convinto che saremmo potuti andare più veloce in gara normale con basso carico, ma partendo dalla pit-lane è stata una scelta aggressiva che abbiamo fatto.

Per finire, Fred ha guardato agli obiettivi che la Ferrari si pone per la seconda parte di stagione, con un occhio in particolare al GP Ungheria del prossimo fine settimana:

Fatti passi in avanti, oggi eravamo a forse tre decimi dalla McLaren. Dobbiamo ancora ottimizzare il pacchetto e la prossima pista sarà più adatta alla nostra macchina. Seconda forza su Red Bull? Si, ma per soli 3 millesimi di secondo, siamo molto vicini e credo che rimarrà così fino a fine stagione. Se si può battere la McLaren? Io ad ogni gara penso che si possa farlo, ora dobbiamo capire meglio il pacchetto per ottimizzarlo e cercare di guadagnare quei millesimi che fanno la differenza.

