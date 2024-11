WEC | Valentino Rossi: "La BMW M Hybrid V8 è una vera macchina da corsa"

Valentino Rossi ha completato in Bahrain in occasione dei rookie test i primi giri a bordo della BMW Hybrid V8. Il ‘Dottore’ ha registrato il quarto tempo durante la sessione pomeridiana dopo aver completato alcuni passaggi anche in mattinata.

Primo test positivo per Rossi

L'italiano ha debuttato con la LMDh teutonica ad un anno di distanza dal primo test con un prototipo a bordo dell'Oreca 07 Gibson LMP2 del Team WRT. La leggenda del Motomondiale ha mostrato un ottimo ritmo completando regolarmente tutto il programma in pista con l'aiuto del pluricampione DTM René Rast.

L'ex centauro ha dichiarato in una nota ufficiale ai margini del lungo week-end in Medio Oriente:

Oggi è stata una giornata fantastica. Ho avuto la possibilità di guidare la BMW M Hybrid V8 per l’intera giornata, con tutta la squadra e René Rast che mi ha dato consigli. Mi sono divertito molto, la macchina è fantastica, molto veloce e molto forte. Ha molta potenza, i tempi sul giro sono stati 15 secondi più veloci rispetto alla GT3, le gomme hanno un’ottima aderenza. È una vera macchina da corsa. Ero abbastanza preoccupato perché non avevo mai guidato l’Hypercar prima, ma mi sono sentito bene dal primo giro perché la macchina è stabile e ha dato un buon feedback. Andare veloce è molto difficile ma è molto divertente. Devo dire grazie per questa fantastica esperienza e spero di avere un’altra possibilità di provare la macchina

Sguardo al 2025

A fine novembre, Valentino Rossi disputerà in Arabia Saudita a Jeddah l'ultima prova del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. L'italiano è ancora matematicamente in corsa per il titolo Endurance a bordo della propria BMW M4 GT3 #46 schierata dal Team WRT.

Successivamente sarà importante delineare un programma sportivo per il 2025 che sicuramente comprenderà la 12h Bathurst che a febbraio aprirà ancora una volta l'Intercontinental GT Challenge.

Da Mt. Panorama in poi sono molti i dubbi dopo le parole di Rossi che ha lasciato intendere di voler ridurre il proprio programma sportivo. Non vi sarà quindi più l'impegno parallelo nel GTWC Europe e nel FIA WEC, categoria in cui ha debuttato quest'anno.

L'ex campione del mondo delle due ruote deve ancora decidere cosa fare, ma negli ultimi giorni sembra che il FIA WEC possa avere la meglio sul GTWC Europe (campionato sempre molto apprezzato dal pilota di Tavullia).

Luca Pellegrini