IMSA | Acura ferma Porsche a Detroit

Dopo quattro sigilli consecutivi per Porsche Penske Motorsport arriva finalmente il primo acuto del 2025 nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship per Acura con Renger van der Zande/Nick Yelloly in quel di Detroit.

Finalmente Acura a Detroit

Dopo lo start dalla pole, l'olandese ed il britannico di Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian hanno lottato contro la Porsche #6 di Matt Campbell e la Cadillac #10 WTR di Ricky Taylor nel finale, una battaglia senza esclusione di colpi tra il traffico delle GT e le strette vie che caratterizzano il nuovo street circuit eretto ai piedi dei palazzi di General Motors.

Van der Zande, dopo aver subito il sorpasso da Taylor, ha beffato la Cadillac #10 nelle battute conclusive, Shank Racing ha potuto tornare a festeggiare dopo oltre un anno nell'IMSA WTSC con la riconoscibile Acura #93.

Wayne Taylor Racing con Taylor/Albuquerque concludono nell'ordine davanti alla Porsche #6 di Matt Campbell/Mathieu Jaminet ed alla seconda 963 titolare di Felipe Nasr/Nick Tandy.

Phillip Eng/Dries Vanthoor chiudono la Top5 con la prima delle BMW. Dopo la mancata pole, il marchio bavarese non è mai stato della partita, soprattutto nelle concitate fasi conclusive.

Ford vince di forza in GT

Mike Rockenfeller/Seb Priaulx regalano a Ford Performance il secondo acuto stagionale nell'IMSA WTSC in GTD PRO a pochi mesi dalla leggendaria affermazione di Daytona. La coppia #64 regola Corvette e Lamborghini al termine di una prova ricca di bagarre.

La Ford #64 non ha lasciato scampo alla Chevy #3 di Antonio Garcia/Alexander Sims, la Z06 GT3.R non ha mai impensierito nel finale la Mustang GT3 anche per colpa del traffico delle GTP.

Lamborghini, invece, ha ottenuto un ottimo terzo posto, Andrea Caldarelli/Marco Mapelli (Pfaff Motorsports #9) si sono classificati davanti alla Lexus #14 Vasser Sullivan di Hawksworth/Telitz e la Porsche #77 OA Racing di Klaus Bachler/Laurin Heinrich.

Next round dell'IMSA WTSC a Watkins Glen con la classica sei ore indetta tra tre settimane.

Luca Pellegrini