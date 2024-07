WRC | Rally Finlandia. Tanak prova a rovinare la festa a Rovanperä

Appuntamento da non perdere questo week-end con il nono appuntamento del FIA World Rally Championship con il Rally Finlandia. Riparte la bagarre per il Mondiale tra Hyundai e Toyota, cresce l’attesa per uno dei fine settimana più affascinanti dell’intero calendario agonistico.

Tanak prova a sorprendere Neuville ed Evans

Thierry Neuville è ancora al vertice del campionato con 145 punti dopo un difficile fine settimana in Lettonia. Il nativo di St. Vith non ha potuto lottare contro i rivali, rallentato dalla scomoda posizione di ‘battistrada’ durante la prima delle tre giornate d’azione.

Il belga di Hyundai Motorsport vanta 145p contro i 137p del compagno di box con Ott Tanak. L’estone ha saputo disputare un solito week-end nel round lettone, l’ex campione del mondo ha beffato di cinque punti la Toyota Yaris Rally1 #33 del gallese Elfyn Evans. Tanak può diventare domenica il nuovo leader del Mondiale nonostante i tanti punti persi ad inizio anno nel adattarsi alla Hyundai i20 dopo una stagione con Ford ed M-Sport.

Toyota può intromettersi nella bagarre per il titolo come accaduto nelle ultime settimane. Kalle Rovanperä e Sébastien Ogier stanno mostrando, come da copione, di poter dominare la scena semplicemente la scena, nettamente superiori alla concorrenza. Quattro delle ultime cinque corse sono state controllate da Toyota GR con i due piloti citati, un nuovo risultato positivo potrebbe arrivare questo week-end.

Sarà la volta buona per Kalle?

Cresce l’attesa per l’ipotetica prima gioia in casa di Kalle Rovanperä. Il finnico ha sempre mancato davanti ai propri tifosi, un risultato sfumato dodici mesi fa dopo un impatto nel cuore del fine settimana in seguito ad un errore.

Ogier, dal canto suo, ha vinto una sola volta in Finlandia con Citroen nel lontano 2013. Il più vincente tra i piloti presenti nello schieramento è il già citato Tanak con tre successi (2018–2019, 2022), uno in più di Evans (2021, 2023).

Luca Pellegrini