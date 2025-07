JuniorGP | Aragón: prima vittoria di Zanni, ma il paddock piange Pau Alsina

Al MotorLand di Aragón si è conclusa la prima metà di stagione del JuniorGP, ma le vittorie del weekend sono passate inevitabilmente in secondo piano di fronte alla tragedia avvenuta lunedì. La Federazione ha deciso di proseguire con il programma di gara, correndo in memoria del giovane pilota spagnolo Pau Alsina.

JuniorGP | La prima di Leonardo Zanni

Dopo la tragedia di Magny-Cours che ha spezzato la vita di Borja Gómez, anche ad Aragón il JuniorGP si è dovuto fermare per piangere la morte di Pau Alsina. Il giovane spagnolo ha perso la vita lunedì, a seguito di un grave incidente avvenuto durante una sessione di test sul tracciato di Aragón. La Federazione e il paddock hanno deciso di portare avanti il programma in pista, correndo in onore di Pau, in un fine settimana segnato dal dolore.

Nonostante il lutto e il dolore, la competizione è andata avanti con la volontà di onorare la memoria di due giovani talenti. Nella prima delle due gare previste per la categoria JuniorGP è stato Leonardo Zanni a trionfare sul tracciato del MotorLand di Aragón. Brian Uriarte ha da subito preso la testa della corsa tentando la fuga, ma senza successo. Tre piloti si sono dati battaglia fino all'ultima curva e ad avere la meglio è stato Leonardo Zanni. Il pilota italiano ha conquistato la sua prima vittoria e il suo primo podio nella categoria, un passo fondamentale nel suo percorso di crescita. Alle sue spalle hanno completato il podio i due piloti Estrella Galicia 0'0, Casey O'Gorman e Rico Salmela. Gara complicata invece per il leader del mondiale, Brian Uriarte. Dopo la buona partenza, non è riuscito a tenere il ritmo del gruppo di testa e ha chiuso in ottava posizione.

Ad avere la meglio nel secondo appuntamento della giornata è stato il leader del mondiale Brian Uriarte. La partenza del #51 è stata però tutt'altro che semplice. Uriarte, scattato dalla pole position, ha perso diverse posizioni, trovandosi costretto a rimontare. Alle sue spalle, ha chiuso ancora secondo Casey O'Gorman, conquistando punti importanti per il campionato. Beffato Marco Morelli nel corso dell'ultimo giro. Dopo essere rimasto in testa per tutta la gara, l'argentino ha perso due posizioni nelle ultime battute della corsa, tagliando il traguardo in terza posizione. Comunque un buon risultato per il pilota Mlav Racing che ha portato a casa il primo podio stagionale. Non è riuscito a trovare lo stesso ritmo della mattina Leonardo Zanni, che ha chiuso in sesta posizione, davanti a lui Rico Salmela in quarta e Joel Esteban in quinta.

Moto2 | Incidenti e bandiere rosse

Gara 1 di Moto2 è stata interrotta dopo solo due giri a causa di un incidente tra Yeray Ruiz e Harrison Voight. Entrambi i piloti si sono rialzati, ma è stato necessario l'intervento dei marshal per pulire la pista. Dopo la ripartenza è stato Alberto Ferrández a conquistare la vittoria sul tracciato del MotorLand. Secondo posto per Unai Orradre. Il leader del mondiale è rimasto in lotta per la vittoria fino all'ultimo giro, ma un piccolo errore nelle ultime curve gli ha impedito di giocarsi la vittoria al photofinish. É salito sul terzo gradino del podio Daniel Muñoz, medaglia di legno invece per il polesitter Alberto Surra.

Anche Gara 2 è stata interrotta dopo poche curve a causa di un incidente che ha visto coinvolto Mattia Volpi. Riguardo alla caduta del pilota italiano il Team Ciatti - Boscoscuro ha dichiarato: “Volpi ha subito un forte colpo alla testa ed è stato portato in ospedale, dove dovrà trascorrere una notte in via precauzionale, anche se sono state escluse lesioni”.

La gara è poi ripartita con una distanza ridotta a nove giri. A vincere è stato Milan Pawelec che si è imposto davanti all'italiano Alessandro Morosi. É salito sul terzo gradino del podio il leader del mondiale Unai Orradre. Medaglia di legno per Yeray Ruiz, dopo la caduta nella gara della mattina, alle sue spalle Alberto Ferrández. É stata una gara complicata invece per Alberto Surra, solo ottavo.

Credits: FIM JuniorGP

European Talent Cup | Fernando Bujosa: nuovo leader

La gara dell'European Talent Cup si è aperta con un brutto incidente che ha visto coinvolto Nikola Miroslavov. Il pilota bulgaro, dopo un contatto, ha perso il controllo della sua moto sul rettilineo di partenza, sbattendo violentemente contro il muro. Fortunatamente Miroslavov non ha riportato nessuna frattura.

La gara è quindi stata interrotta dalla bandiera rossa dopo poche curve, per poi riprendere con una distanza ridotta a otto giri. A vincere è stato Fernando Bujosa, in una gara combattuta fino all'ultima curva. Lo spagnolo si è imposto all'ultima curva, beffando Carlos Cano. Fernando Bujosa è ora il nuovo leader del campionato ETC a pari punti con Alex Longarela, quinto ad Aragón. Ha chiuso il podio del MotorLand Yaroslav Karpushin, che ha conquistato il suo secondo podio della stagione. Medaglia di legno per Alvaro Lucas che è rimasto in lotta con il gruppo di testa per tutta la gara, ma non è riuscito ad imporsi nelle ultime curve.

Il FIM JuniorGP tornerà in pista il 21 settembre al Misano World Circuit, inaugurando la seconda metà di stagione, con i titoli ancora tutti da assegnare.

Giulia Pea