F1 | GP Ungheria, FP1: McLaren suona la carica con Norris davanti a Piastri

Il Gran Premio di Ungheria F1, ultimo prima della pausa estiva, si è aperto con l’uno-due messo in pista dal team McLaren nel corso della prima sessione di prove libere. Lando Norris ha concluso l’ora di prove davanti a tutti, anche al team mate e leader del campionato Piastri, anche se per solo 19 millesimi. Terza posizione per Charles Leclerc, che nel secondo tentativo effettuato con gomma rossa si è avvicinato molto ai propri rivali in termini di tempi sul giro.

Norris e Piastri super nel secondo settore

Già nel corso della stagione passata gli uomini di Andrea Stella avevano letteralmente dominato sulla pista situata a ovest di Budapest, e anche in questo 2025 sembrano aver preso il comando delle operazioni in maniera perentoria. Ad ottenere la miglior prestazione con gomma rossa è stato Lando Norris, con il tempo di 1:16.052, già un paio di secondi più veloce rispetto alla prima sessione del 2024. Solo 19 millesimi hanno separato il pilota di Bristol dal team mate Oscar Piastri, che sembra comunque essere pronto ad allungare il proprio margine in campionato sul tracciato in cui l’anno scorso ha portato a casa la prima vittoria in carriera.

Anche sulla simulazione del passo gara i due sono sembrati molto vicini, restando sempre nell’arco del secondo tra 1:21 e 1:22. Da valutare quelli che erano i carichi di benzina, ma anche per la gara ungherese i due sembrano essere i favoriti per la vittoria. Chi è risultato molto staccato è stato invece il quattro volte campione F1 Max Verstappen, solo nono dietro anche alle due Mercedes di Russell e Antonelli, e staccato anche nella simulazione di passo gara.

Leclerc vicino ai primi, Drugovich si scalda

Una buona sessione quella messa a referto da Charles Leclerc, terzo nella simulazione di qualifica con il tempo di 1:16.629. Il monegasco ha pagato tanto distacco soprattutto nel secondo settore del tracciato magiaro, con il tanto carico aerodinamico della McLaren a fare certamente la differenza. Buona anche la simulazione di passo gara, con un paio di passaggi inizialmente molto veloci e poi una certa costanza nella gestione del ritmo con le gomme gialle, le medie portate qui da Pirelli. Quinto Lewis Hamilton, alle spalle anche di un pimpante Isack Hadjar; l’inglese è sembrato essere sempre ad un paio di decimi di distanza da Leclerc, confermando il trend visto fino ad ora.

Da segnalare la presenza di Felipe Drugovich in casa Aston Martin Racing al posto di Fernando Alonso. L’asturiano è stato costretto ai box da un problema muscolare alla schiena sorto in seguito al weekend di Spa. Il team sta tenendo d’occhio la situazione, ma ancora non è chiaro se Alonso tornerà al volante oggi, domani oppure se sarà costretto a saltare tutto il weekend. Nel dubbio, il brasiliano ha fatto tanti giri in pista chiudendo sedicesimo, mentre Stroll si è piazzato decimo.

In top ten ottima prestazione di Oliver Bearman, sesto con una Haas sembrata particolarmente brillante anche nella simulazione di gara. Stake Sauber ha inoltre portato in pista Paul Aron al posto di Nico Hulkenberg, ma l’estone ha potuto percorrere solo pochi giri a causa di un problema tecnico alla sua vettura. Appuntamento ora alle 17:00 per la seconda sessione di prove libere.

La classifica della FP1 in Ungheria

Nicola Saglia