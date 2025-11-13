Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 04/16 novembre

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Protagonista assoluto il GP di Macau con la FIA Formula Regional World Cup, la FIA F4 World Cup, la FIA GT World Cup, la Macau Roadsport Challenge, la Greater Bay Area GT Cup ed il GP riservato alle due ruote

Le dirette di venerdì 14 novembre

6.20 | FIA F4 World Cup qualifiche

7.20 | FIA FR World Cup qualifiche

8.30 | FIA GT World Cup - qualifiche

Le dirette di sabato 15 novembre

4.30 | FIA F4 World Cup Qualy Race

6.05 | TCR World Tour Race-2

7.30 | FIA GT World Cup Qualy Race

9.00 | FIA FR World Cup Qualy Race

Le dirette di domenica 16 novembre

2.15 | FIA F4 World Cup Main Race

3.45 | TCR World Tour Race-2

5.30 | FIA GT World Cup Main Race

8.30 | FIA FR World Cup Main Race