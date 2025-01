IMSA | Roar before the Rolex 24: BMW parte forte, bene Lamborghini in GT

BMW Motorsport si distingue nel Roar before the Rolex 24, tradizionale appuntamento in vista della 24h di Daytona di settimana prossima valida come prima tappa dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Lamborghini, invece, si svetta in GTD PRO con il nuovo team Pfaff Motorsports.

BMW al vertice nel Roar

In tre delle sei sessioni cronometrate, BMW si è imposta in cima alla graduatoria assoluta. Dries Vanthoor, grazie al crono di 1.35.424, è stato il più competitivo del week-end, il belga ha siglato il best lap nella Session 2 con la propria M Hybrid V8 #24.

BMW si è imposta in vetta anche con Marco Wittmann #25 (Session 3) e Sheldon van der Linde #25 (Session 4). Nel corso del week-end sono da rimarcare anche i giri veloci dell'Acura #60 Meyer Shank Racing di Tom Blomqvist e della Porsche ufficiale #6 Laurens Vanthoor, rispettivamente in vetta nel primo e nel quarto turno cronometrato.

In azione ovviamente anche le Cadillac e le Lamborghini. Il marchio americano ha ritrovato per la prima volta ufficialmente Wayne Taylor Racing, team che purtroppo dovrà fare a meno settimana prossima della presenza di Alex Lynn.

Il titolare di Hertz JOTA per il FIA World Endurance Championship non è sceso in pista questo fine settimana e per indisposizione dovrà rinunciare anche alla Rolex 24 at Daytona 2025. Restano quindi in tre nell'equipaggio #40 con i titolari Louis Delétraz/Jordan Taylor pronti per condividere l'abitacolo con Kamui Kobayashi.

Anche Lamborghini ha compiuto i primi passaggi cronometrati con la nuova livrea tricolore dopo un test privato presso il Carolina Motorsport Park. Il marchio italiano farà affidamento per il programma nella Michelin Endurance Cup 2025 su Riley per la gestione della propria SC63, attesa in azione per la prima volta nel ‘World Center of Racing’ con Mirko Bortolotti/Edoardo Mortara/Daniil Kvyat/Romain Grosjean .

Poco indicativa la giornata odierna, invece, caratterizzata dal maltempo. La pioggia e soprattutto i fulmini nell'area hanno costretto gli organizzatori a modificare il programma originale ritardando la sesta e la settima sessione del Roar 2025.

Nuova ‘Le Mans chicane’ a Daytona

La rinomata ‘Bus Stop’ di Daytona, attualmente denominata Le Mans chicane, è stata modificata negli ultimi mesi. La forma della pista resta la medesima rispetto al passato, ma sono stati implementati dei nuovi cordoli che appaiono più alti rispetto al passato.

Il segmento in questione, posto nel rettilineo opposto poco prima di NASCAR 3-4, è stato rivisto per ragioni di sicurezza, gli organizzatori che hanno rimosso tutta la zona d'erba presente ai margini del tracciato.

La decisione è stata presa in seguito allo spaventoso incidente di Ryan Preece durante la Coke Zero Sugar 400 2023 valida per la NASCAR Cup Series. L'americano si era cappottato più volte dopo aver perso il controllo della propria Ford Mustang ed aver colpito l'erba posta ai margini dello Speedway.

LMP2: Jakobsen si distingue

Il futuro pilota Peugeot Malthe Jakobsen è stato il più competitivo in classe LMP2 con l'Oreca 07 Gibson #04 CrowdStrike Racing by APR. Il team americano torna in azione full-time dopo mesi di stop, ricorderete tutti i noti problemi avuti dalla nota azienda di sicurezza informatica CrowdStrike lo scorso luglio.

Il danese ex campione dell'Asian Le Mans Series in LMP2 e dell'Europan Le Mans Series in LMP3 ha stampato il best lap nella prima sessione cronometrata, riferimento che non è più stato abbattuto.

Ne tre giorni in pista nello Stato della Florida si sono distinti anche Inter Europol Competition #34, squadra campione 2024, oltre a TDS Racing #11 e Riley #75.

Pfaff Lamborghini debutta al meglio

Dopo aver ottenuto il titolo nell'IMSA WTSC e nella Rolex 24 con Porsche, Pfaff Motorsports si appresta per vivere una nuova stagione agonistica in GTD PRO con Lamborghini dopo aver concluso una breve collaborazione con McLaren.

Andrea Caldarelli, pronto per condividere l'abitacolo a Daytona con Jordan Pepper/Marco Mapelli/James Hinchcliffe, si è distinto con la vettura schierata dal team canadese, leader della classifica dei tempi nella prima, terza e quarta sessione in pista.

Laurin Heinrich (AO Racing Porsche #77) e Thomas Preining (Proton Competition Porsche #20) sono gli altri due piloti che si sono distinti nel corso del fine settimana insieme tra il secondo ed il quinto turno.

GTD: Forte Racing, Wright Motorsport ed Iron Dames al top

Il best lap del week-end in GTD è stato siglato dalla Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #78 Forte Racing di Franck Perera. Il crono, siglato nella Session 3, è stato leggermente inferiore rispetto alla Porsche 992 GT3-R #83 Iron Dames dell'elvetica Rahel Frey.

Ottimi segnali anche da parte della Korthoff Competition Motors Mercedes #32 e Wright Motorsport Porsche #120, rispettivamente in azione con Maxi Goetz ed Elliott Skeer.

Pausa ora per i protagonisti dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship che torneranno in azione a Daytona giovedì con le qualifiche. La gara, invece, sarà sabato, live come sempre su IMSA.com (IMSA TV).

Luca Pellegrini