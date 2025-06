MotoGP | GP Olanda: le parole dei piloti alla vigilia di Assen

Nessuna pausa per la MotoGP, che dopo l'afoso weekend del Mugello è pronta a tornare subito in pista per il GP d'Olanda, decimo appuntamento stagionale che si disputerà il prossimo fine settimana presso quella che è definita “l'Università delle due ruote”, Assen. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, a parlare sono stati Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Maverick Viñales.

Alex Marquez, ora manca solo la vittoria

Dopo l'ennesimo GP a podio, Alex Marquez arriva in terra olandese con tanta consapevolezza dei propri mezzi e propositi chiari: "Il mio obiettivo è quello di mantenere alto il livello come nei weekend precedenti. Al Mugello è stato un ottimo GP ed eravamo vicini a Marc, sono stato veloce come lui diverse volte nel time attack, ma non nel passo gara. Qui, se avremo la possibilità di chiudere il gap in classifica, ci proveremo. Cercheremo di non cambiare mentalità e di trarre il massimo dal nostro pacchetto".

Inevitabile una domanda sul fratello Marc e sul loro rapporto, familiare e ‘lavorativo’, su cui Alex ha risposto senza troppi giri di parole: "In MotoGP Bisogna spingere da inizio alla fine: è difficile condividere una strategia, non è la F1 e non ci sono i box. Però puoi essere più riflessivo, soprattutto per la gestione della gomma. Magari dal di fuori qualcuno sta cercando di creare una battaglia tra me e Marc. Vogliamo essere l'uno davanti all'altro, ma lui è più veloce. Non è che non lo attacco perché è mio fratello... Quando ci saranno le opportunità lo attaccherò, ma quando va più forte non ho chance".

E infine, una domanda a bruciapelo: meglio la GP24 o la GP25? Ecco la risposta di Alex: "Non abbiamo potuto scegliere, quello che arriva arriva coi team satellite. Non saprei sinceramente come commentare: quelle ufficiali di solito hanno qualcosa di più, delle finezze che ti aiutano nelle performance".

Di Giannantonio, ad Assen con grinta

Forte di un podio nel GP di casa, di fronte a una folla in visibilio, Fabio Di Giannantonio si presenta ad Assen più carico che mai, con la (forte) volontà di riconfermarsi al top: "Dopo i test di Aragon ci siamo chiesti se tutte le cose provate avrebbero funzionato. Al Mugello siamo stati veloci e credo che potremmo esserlo anche qui: ho trovato cose importanti sulla moto, soprattutto col feeling all'anteriore, che mi consentiranno di guidare al meglio".

A seguire, si è parlato del collega Alex Marquez, per il quale ‘Diggia’ ha solo parole al miele: "È un due volte Campione del Mondo: vederlo così veloce non è una gran sorpresa, lo è sempre stato, fin quando è arrivato nel Mondiale. Era solo una questione di tempo prima che diventasse così veloce anche in MotoGP. È un gran pilota e sta facendo un gran lavoro".

Rispetto al tema dell'acquisizione di Dorna da parte di Liberty Media, Fabio si è mostrato particolarmente entusiasta: "Abbiamo vista cosa Liberty Media ha fatto con la F1, hanno elevato i piloti a superstar e penso che per noi possa essere divertente. L'importante è che la MotoGP raccolga nuovi appassionati, magari ci saranno più eventi a cui partecipare. Se possiamo raggiungere più persone in futuro o aiutare più nazioni ad avere gare, penso che possa essere positivo, ma è importante che Dorna rimanga coinvolta nel progetto".

E infine, sulla scelta tra GP24 e GP25, ‘Diggia’ svia in modo ironico: "L'anno prossimo ci sarà la GP26 che potrei guidare e sarà un passo avanti rispetto alla 25, che è già un passo rispetto alla 24. Sono sicuro che la 26 sarà la migliore".

Bezzecchi, obiettivo continuare a crescere

Morale alto anche per Marco Bezzecchi, il cui feeling con Aprilia migliora di GP in GP, che ad Assen proverà a fare un altro step in avanti dopo la buona prestazione del Mugello: "Questa pista è veramente bella, mi piace molto, è stata la mia unica vittoria in una Sprint. È la prima volta qui con Aprilia, cercheremo di continuare il lavoro fatto fino ad ora e di mantenere lo stesso livello".

Interpellato anche lui sull'ottima stagione di Alex Marquez, ‘Bez’ ha risposto in linea con quanto già detto da Di Giannantonio: “Non sono sorpreso da Alex, ha avuto lo stesso approccio anche nelle altre categorie. Ha vinto due titoli in Moto2 e Moto3 dopo un paio d'anni di adattamento e ora sta facendo la stessa cosa. È sempre stato veloce, ora ha più esperienza e può restare lì a battagliare”.

Viñales , tanto potenziale… quanta sfortuna

Sebbene il fine settimana italiano abbia avuto un sapore un po' agrodolce, più per colpe altrui che proprie, Maverick Viñales non ha intenzione di abbattersi e, anzi, è pronto a dare battaglia anche ad Assen: "Sicuramente le ultime gare sono state molto positive, anche se i risultati non rispecchiano il potenziale che avevamo. Sono stato veloce e mi aspetto di sfruttare il potenziale della KTM E di andare forte qui. Mi sento fiducioso e a mio agio sulla moto: possiamo fare davvero un bel weekend qui, spero senza intoppi".

Rispetto al collega e connazionale Alex Marquez, ‘TopMav’ ha analizzato le differenze rispetto alla passata stagione: "L'anno scorso ad Alex non piaceva molto la moto, ma quando è salito sulla 24 è stato subito veloce. Già dal test a Montmelò a fine 2024 abbiamo capito che il suo ritmo era impressionante e che sarebbe stato un candidato al titolo".

E infine, sul reale livello di KTM, Viñales non ha dubbi: "C'è un grande potenziale, vedo che abbiamo diversi punti di forza, ma devo ancora capire come tamponare i punti deboli col mio stile di guida. In qualche modo sono riuscito a portare la moto davanti, ma credo che il potenziale sia più ampio e credo che già qui ad Assen sarò più forte del Mugello".

Gli orari del weekend

Piloti e team proseguono nel loro tour europeo con il decimo appuntamento del Motomondiale , in scena nel weekend ad Assen. I motori si accenderanno venerdì per le prime sessioni di prove libere. Sabato le ultime prove, poi il weekend entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint (al via alle ore 15:00). Il gran finale domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 11:00 italiane.

Venerdì 27 giugno

08:30 | MotoE - Free Practice

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

10:45 | MotoGP - FP1

12:35 | MotoE - Practice

13:15 | Moto3 - Practice

14:05 | Moto2 - Practice

15:00 | MotoGP - Practice

17:00 | MotoE - Qualifiche

Sabato 28 giugno

08:40 | Moto3 - FP2

09:25 | Moto2 - FP2

10:10 | MotoGP - FP2

10:50 | MotoGP - Qualifiche

12:15 | MotoE - GARA 1 (7 giri)

12:50 | Moto3 - Qualifiche

13:45 | Moto2 - Qualifiche

15:00 | MotoGP - SPRINT (13 giri)

16:10 | MotoE - GARA 2 (7 giri)

Domenica 29 giugno

09:40 | MotoGP - Warm Up

11:00 | Moto3 - GARA (20 giri)

12:15 | Moto2 - GARA (22 giri)

14:00 | MotoGP - GARA (26 giri)

Giorgia Guarnieri

