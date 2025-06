Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 06 maggio/08 giugno

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Protagonista assoluto il Pesage della 24h Le Mans che potrà essere seguito live sul canale ufficiale della manifestazione francese. In azione nelle prossime ore anche il DTM da Zandvoort ed alcuni campionati italiani da Vallelunga.

Le dirette di venerdì 06 maggio

9.30 | Pesage 24h du Mans (parte 1)

16.45 | DTM - Zandvoort Q2

Le dirette di sabato 07 giugno

9.30 | Pesage 24h du Mans (parte 2)

9.40 | DTM - Zandvoort Q1

13.30 | DTM - Zandvoort R1

Le dirette di domenica 08 giugno

16.10 | DTM - Zandvoort race-2

17.55 | IMSA MPC - Mid Ohio