MXGP | Germania: Jorge Prado intoccabile, vittoria e tabella rossa

Non si può tenere Jorge Prado lontano dal podio per troppo tempo: dopo il quarto posto sotto la pioggia in Francia, il campione del Mondo in carica si riprende il gradino più alto del podio e la tabella rossa. Quella al MXGP di Germania è una doppietta perentoria da parte del fenomeno di GASGAS, che torna così in testa al mondiale. Sul podio con lui Tim Gajser e Jeffrey Herlings.

Jorge Prado fenomenale: è bis in Germania

Se il MXGP di Germania 2023 aveva lanciato le speranze iridate di Jorge Prado con la doppietta e l'infortunio di Jeffrey Herlings, dodici mesi dopo le cose sono ben diverse. Il galiziano arriva all'appuntamento di Teutschenthal con una corona MXGP sulla testa e con cinque vittorie di Gran Premio sulle sette disponibili finora. Il pilota GASGAS ha ribadito il suo dominio: in Gara 1, complice una partenza fulminea, Prado ha messo tra sé e gli inseguitori un gap semplicemente incolmabile, vincendo agilmente la manche con quasi 13" di vantaggio proprio su Herlings. Diverso il discorso per quanto riguarda Gara 2: Jeffrey Herlings e Tim Gajser hanno avuto uno stacco della frizione decisamente migliore rispetto a qualche ora prima, potendo così inseguire la tabella #1 fin dai primi metri. Gajser, a metà gara inoltrata, sembrava intenzionato a prendersi la testa della corsa nei confronti di un Prado titubante. Lo spagnolo si è presto risvegliato, anche con l'aiuto dei molti doppiati presenti, per mantenere il margine di sicurezza nei confronti dello sloveno ed andando così a vincere per la 6ª volta in questa stagione. Teutschenthal che sorride a Prado anche in classifica, dato che settimana prossima lo spagnolo si presenterà a Kegums settimana prossima con la tabella rossa in virtù dei due punti di vantaggio su Gajser.

Tim Gajser e Jeffrey Herlings si scontrano: grande varietà tra i costruttori

Il MXGP di Germania ha regalato le prime scaramucce tra Tim Gajser e Jeffrey Herlings. Ormai veterani della categoria, i due hanno cercato in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote ad un Prado involato verso la vittoria. Herlings ha avuto la meglio in Gara 1 con la sua solita rimonta dalle retrovie conclusa al 2° posto, mentre lo sloveno ha vinto il confronto in Gara 2. Nella seconda manche i due si sono messi all'inseguimento del giovane iridato, mantenendo sempre un margine piuttosto contenuto, o almeno tale da non dare sicurezza. Gajser, reduce da una prima frazione corsa in difesa e portata a termine al 3° posto, ha cercato di attaccare Prado per la prima piazza dopo essersi sbarazzato di Herlings. L'inseguimento di Gajser termina con il troppo traffico dei doppiati, dovendos accontentare così della piazza d'onore davanti all'olandese di KTM.

Dietro il migliore è stato senza dubbio Calvin Vlaanderen: il pilota Yamaha si è portato a casa due ottimi quarti posti al termine di un weekend su un tracciato di certo non sabbioso come quello di Teutschenthal. L'ufficiale di Iwata ha da recriminarsi solo un piccolo errore commesso in Gara 1 che gli è costato il podio di frazione ai danni di Gajser, ma per il resto grande crescita dell'olandese. Quinta posizione per Fantic Racing con un superlativo Glenn Coldenhoff, il quale si è anche preso il lusso del holeshot. Sesta posizione per l'unica Kawasaki ufficiale in gara, ovvero quella di Jeremy Seewer: sono sei costruttori differenti nelle prime sei posizioni del MXGP di Germania. Romain Febvre non ha sopportato il dolore al pollice infortunato in Francia due settimane fa, dovendosi così ritirare dopo qualche giro di Gara 1. Per quanto riguarda gli italiani, Mattia Guadagnini conclude 10° assoluto in una Domenica dove non ha brillato. Andrea Bonacorsi è 12° dopo il buon 7° posto in Gara 1. Purtroppo per il pilota Yamaha, Bonacorsi è stato coinvolto nell'incidente al via di Gara 2, non riuscendo così ad andare oltre il 19° posto di frazione.

MXGP | I risultati di Teutschenthal

MX2 | Lucas Coenen non si ferma più: è tripletta

Dopo un avvio di stagione leggermente sottotono in una MX2 molto competitiva, Lucas Coenen ha preso le misure con la sua Husqvarna. Il MXGP di Germania rappresenta il terzo successo consecutivo per il fenomeno belga dopo quelli ottenuti in Galizia e Francia. In Gara 1 la tabella #96 ha preso la testa della corsa fin dall'inizio, mantenendola per tutta la durata dei 30' nonostante la pressione del compagno di squadra Kay de Wolf. In Gara 2 Coenen sembrava destinato a terminare la striscia di vittorie consecutive, ma una caduta di de Wolf stesso ha regalato il quarto successo di manche consecutivo al compagno di tenda. Questa vittoria ha portato Lucas Coenen al 2° posto nella graduatoria mondiale: dopo settimane d'inseguimento, il 17enne ha finalmente scavalcato Simon Längenfelder: 337 contro 333 è il computo dei punti. Dopo la vittoria nella gara di qualifica di ieri, Kay de Wolf allunga nuovamente nella classifica mondiale nonostante l'errore commesso in Gara 2. De Wolf ha dovuto sudarsi la 2ª posizione nella classifica generale in un duello con Längenfelder negli ultimi minuti che ha infiammato il pubblico tedesco: la tabella rossa ha dovuto ripetere l'operazione ben due volte per assicurarsi la piazza d'onore, complice un altro piccolo errore commesso dopo il primo sorpasso. Ora de Wolf è a 396 punti, ben 59 punti davanti rispetto al compagno Coenen, il quale sta però attraversando un gran momento di forma.

Appena giù dal podio Andrea Adamo, 8° Ferruccio Zanchi

Un MXGP di Germania chiuso con l'amaro in bocca per quanto riguarda il campione del Mondo in carica Andrea Adamo. Il siciliano di KTM ha conquistato un 2° posto incoraggiante nella manche di qualifica corsa il Sabato, facendo sperare tutti in una Domenica all'attacco. Non è stato così per il rappresentante di Mattighofen, il quale è parso meno competitivo rispetto al terzetto di testa in Gara 1, conclusa al 4° posto. Nella seconda frazione è arrivato l'ennesimo errore di questo 2024 per Adamo, scivolato mentre si trovava in 3ª posizione e dovendo così abbandonare qualsiasi speranza di podio. Alla fine della giornata, Adamo è 4° nella classifica generale complice il 6° posto nella seconda manche. Di buono c'è che l'italiano ha ricucito le distanze dal compagno di squadra Liam Everts, per nulla brillante sul suolo tedesco e solo 7° nella generale: ora il belga ha solo 5 lunghezze in più dell'italiano (304 contro 299, ndr). Quinta e sesta posizione, rispettivamente, per Rick Elzinga e Mikkel Haarup, separati da soli tre punti ma con due giornate molto diverse: l'olandese di Yamaha è stato molto costante, portando a casa due quinti posti di frazione, mentre il rappresentante di Triumph ha avuto due manche altalenanti. Haarup è arrivato 10° in Gara 1, salvo poi rifarsi nella seconda manche, arrivando 4°. Buon ottavo posto per quanto riguarda il rookie Ferruccio Zanchi, il quale ancora una volta conferma di poter lottare ampiamente per la top 10 dopo il rientro dall'infortunio. Per l'italiano di HRC due ottavi posti di manche.

MX2 | I risultati di Teutschenthal

Valentino Aggio

