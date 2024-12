FIA F2 | Test Abu Dhabi, Day 3: Martins chiude il 2024 in testa

Con l'ultima giornata dei test post stagionali di Abu Dhabi si conclude così il 2024 della F2. La categoria cadetta entrerà adesso nella sua pausa invernale prima di riprendere a febbraio con i test prestagionali in Bahrain, per poi iniziare la stagione 2025 in Australia, a Melbourne.

Nell'ultima giornata di test il più veloce è stato Victor Martins con ART Grand Prix, che ha fatto segnare il miglior tempo nella mattinata. Pepe Marti con Campos è stato invece il primo nella sessione pomeridiana.

Sessione mattutina

Martins ha chiuso con un tempo di 1:35.773, 38 millesimi meglio di Alex Dunne con Rodin. Chiude infine in terza posizione Dino Beganovic con Hitech a 70 millesimi, mentre è all'interno del decimo di distacco anche Christian Mansell, con Trident, a 98 millesimi.

Oliver Goethe (MP Motorsport) si piazza in quinta posizione, mentre chiudono in top 10 anche Ritomo Miyata (ART Grand Prix), Roman Stanek (Invicta), Richard Verschoor (MP Motorsport), Jak Crawford e Kush Maini (entrambi con DAMS).

Appena fuori dalla top 10 il primo dei due italiani, Leonardo Fornaroli, che con Invicta si è portato a 383 millesimi di ritardo da Martins. Il piacentino ha effettuato 51 passaggi, risultando come il secondo più attivo dietro della sessione solo a Luke Browning (Hitech), che ne ha compiuti 54. Diciassettesimo invece Gabriele Minì su Prema, a 838 millesimi di ritardo dalla vetta e con 48 giri sulle spalle.

© getraceresults.com

Sessione pomeridiana

Nel pomeriggio tutti i piloti hanno girato più piano che nella mattinata, ad eccezione di Nico Varrone: il pilota argentino di AIX si è migliorato di due decimi, passando dal 22esimo al secondo posto a 72 millesimi di ritardo da Marti. Lo spagnolo ha chiuso con un tempo di 1:37.351.

Terzo è Dunne, a 172 millesimi, mentre seguono Mansell, Verschoor, Martins e Maini. Rientrano in top 10 Fornaroli e Minì, rispettivamente ottavo e nono a 1.7 e 1.9 secondi da Marti, con 43 e 41 giri effettuati. Decimo è Miyata, mentre il pilota più attivo è stato Max Esterson con Trident, che ha completato 55 giri.

© getraceresults.com

Alfredo Cirelli