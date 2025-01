WEC | United Autosports ed Akkodis ASP completano la squadra 2025

United Autosports ed Akkodis ASP sono le ultime squadre che hanno annunciato gli equipaggi per il FIA World Endurance Championship 2025. La squadra legata a McLaren ed il team in azione con Lexus si aggiungono all'entry list provvisoria, oramai quasi completa a meno di un mese dalla prima tappa del campionato.

WEC 2025: Baud ultima new entry con United

United Autosports ha rivelato Sébastian Baud come ultimo alfiere della propria vettura #59. Il francese passa da TF Sport Corvette alla compagine anglo-americana, pronto per condividere l'abitacolo con James Cottingham e l'ex campione della Formula Regional Europe Grégoire Saucy.

La seconda 720S GT3 EVO verrà invece affidata a Marino Sato ed all'ex coppia WRT BMW Sean Gelael e Darren Leung. Quest'ultimo ha già corso e vinto con una M4 GT3 EVO quest'anno, l'ex vincitore del British GT Championship ha siglato a gennaio la Michelin 24H Series per la prima volta in carriera.

WEC 2025: tante novità in casa Akkodis ASP

Nuovi equipaggi per Akkodis ASP in vista del FIA WEC 2025. La squadra francese torna con Lexus per il secondo anno consecutivo dopo aver corso e vinto nei campionati SRO con Mercedes.

Oltre all'ex campione FIA WEC e vincitore della 24h Le Mans José Maria Lopez a bordo dell'auto #87 ci sarà l'austriaco Clemens Schmid ed il romeno Petru Umbrarescu. Il primo, Silver Driver, torna con l'équipe transalpina dopo aver già disputato alcuni round nel 2024, mentre il secondo debutta nel Mondiale dopo aver avuto una serie di esperienze in SRO Europe.

Rinnovato anche la line-up della Lexus #78 con l'ex campione IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTD PRO Ben Barnicoat che si appresta per condividere il volante con il confermato Arnold Robin ed il rookie Finn Gehrsitz. Il giovane tedesco nativo di Stoccarda passa nel FIA WEC dopo un 2024 disputato nel GT World Challenge Asia Powered by AWS.

Manca ora all'appello solamente Proton Competition con le due Ford Mustang GT3. Da definire anche alcuni volti di Iron Lynx, team che per la prima volta rappresenterà Mercedes oltre ai due piloti che accompagneranno Ian James a bordo dell'Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO #27 Heart of Racing.

Luca Pellegrini