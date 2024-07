GTWC Europe | Hockenheim, gara-2: Ferrari a segno con Lappalainen/Green

Konsta Lappalainen/Ben Green vincono gara-2 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup ad Hockenheim. La Ferrari 296 GT3 #14 Emil Frey Racing svetta in Germania precedendo Charles Weerts/Dries Vanthoor (Team WRT BMW #32) e Maro Engel/Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48).

GTWC Europe Hockenheim, gara-2: Lamborghini parte forte, ma non basta

Luca Engstler ( LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup Lamborghini #6) ha amministato a scena nello stint iniziale senza particolari problemi tenendo testa a Ricardo Feller (Tresor Attempto Racing Audi #99) e Dries Vanthoor (WRT BMW #32). La BMW ha ceduto il testimone a Konsta Lappalainen (Emil Frey Racing Ferrari #14), leader dopo la sosta obbligatoria.

Il finnico ha ceduto il volante a Ben Green, il britannico si è trovato leader grazie ad un pit lento da parte della Lamborghini #6 ed un problema tecnico per l'Audi #99 Tresor Attempto Racing.

Ferrari ha gestito la top class senza particolari problemi, Emil Frey Racing ha colto la prima gioia del 2024 con la coppia composta da Ben Green/Konsta Lappalainen. BMW ha completato la secondo posto precedendo la Mercedes #48 Winward Racing con Dries Vanthoor abile a tenere testa a Lucas Auer.

Quarta piazza per Comtoyou Aston Martin #7 davanti a Boutsen VDS Mercedes #9. Le due vetture citate hanno avuto la meglio nei confronti della BMW #30 WRT, in vetta in Silver Cup con Calan Williams/Sam De Haan.

GTWC Europe Hockenheim, nelle altre categorie: BMW vince in Silver ed in Bronze, Audi in Gold

BMW ha vinto in Silver Cup ed in Bronze Cup, rispettivamente con la già citata auto #30 e con la M4 GT3 #991 Century Motorsport di Darren Leung/Dan Harper. Nel primo caso l'affermazione è arrivata davanti a Aurelien Panis/Cesar Gazeau (Boutsen VDS Mercedes #10) e Reece Barr/Magnus Gustavsen (Winward Racing Mercedes #57), mentre gli ex campioni del British GT Championship hanno beffato le due Lamborghini di Sandy Mitchell/Rob Collard (Barwell Motorsport #78) e Ugo de Wilde/Dmitry Gvazava (Imperiale Racing #85).

Menzione d'onore anche per la Gold Cup con Lorenzo Patrese e Lorenzo Ferrari al top con l'Audi #99 Tresor Attempto Racing. I due italiani hanno avuto la meglio primeggiando davanti a Simon Gachet/Lucas Legeret (Concept Sport Automobile Racing Audi #111) e Paul Evrard/Gilles Magnus (Sainteloc Racing Audi #25).

Il noto campionato continentale di SRO non si ferma e tornerà in azione già settimana prossima con la sfida del Nurburgring valida come terzo dei cinque atti dell'Endurance Cup prima di Monza la teorica finale in quel di Jeddah.

Luca Pellegrini