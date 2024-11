WEC | Due vittorie consecutive per Ferrari in LMGT3

VISTA AF Corse ha vinto in LMGT3 la 8h Bahrain 2024, ultimo atto del FIA World Endurance Championship. François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera hanno ottenuto il secondo acuto stagionale per la squadra tricolore che in Giappone aveva festeggiato con l’auto gemella #54 di Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon.

Rovera assoluto protagonista nel finale

Alessio Rovera è stato l’assoluto protagonista della giornata in LMGT3. Il lombardo ha fatto la differenza nel finale controllando ogni ipotetico ritorno da parte della Corvette #81 TF Sport di Charlie Eastwood. L’irlandese non è riuscito dopo l’ultima sosta ad impensierire il nostro connazionale, decisamente superiore alla concorrenza.

Ferrari chiude in bellezza un campionato del mondo dominato dalla Porsche #92 Manthey Pure Rxcing. La squadra lituana ha lasciato poco spazio ai rivali che sin da metà campionato sono stati di fatto esclusi dalla lotta per la prima posizione. La 296 GT3 conclude in ogni caso un’ottimo 2024 in LMGT3 con due successi più che mai significativi grazie il lavoro eccellente dei due equipaggi (#55 e #54).

La stagione si conclude con un terzo posto finale nella classifica piloti per François Heriau, Simon Mann e Alessio Rovera con 97 punti, mentre Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon chiudono settimi con 57 punti. Grazie ai risultati ottenuti nelle otto prove del FIA WEC, inoltre, Alessio Rovera ha vinto il “Goodyear - Wingfoot Award” riservato al pilota più veloce della classe LMGT3.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Rovera ha dichiarato in una nota:

Sono davvero felice di aver conquistato la prima vittoria con la 296 LMGT3 nel Mondiale, per me è una gioia speciale. Tutto l’anno siamo andati vicini al podio. La squadra qui in Bahrain ha lavorato davvero bene durante i pit stop, soprattutto nell’ultimo dove siamo stati cinque secondi più veloci degli altri. Complimenti soprattutto a François (Heriau, ndr) e Simon (Mann, ndr) per essere riusciti a gestire le gomme nella parte iniziale di gara, perché qui la chiave erano le ultime tre-quattro ore.

Non è mancato il parere anche di Rigon, sanzionato nel finale per un'infrazione in FCY

È stata una gara interessante, mi sono divertito davvero molto alla ripartenza dalla Safety Car quando io e Alessio Rovera abbiamo sorpassato tutti, da nono mi sono ritrovato secondo. Purtroppo abbiamo ricevuto un Drive Through per una ripartenza dopo la Full Course Yellow. Non avrei avuto comunque il passo per vincere, ma sono davvero felice per il successo dei nostri compagni di squadra. Per noi è stato un anno positivo, soprattutto per Thomas (Flohr, ndr) e Francesco (Castellacci, ndr) che hanno fatto un ottimo lavoro.

Luca Pellegrini