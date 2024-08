GT World Challenge protagonista a tutto tondo | A Ruota Libera

Il GT World Challenge è il protagonista della 27ma puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento dedicato alle ruote coperte. Tante le battaglie in pista oltre al GTWC Europe a Magny-Cours, SRO ha infatti corso anche in Asia ed Australia tra Okayama e Phillip Island.

Spazio anche alla Michelin Le Mans Cup da Spa-Francorchamps ed all'IMSA Michelin Pilot Challenge dal VIR oltre alla Porsche Supercup (Zandvoort), al BTCC (Donington Park GP), alla NASCAR Xfinity Series (Daytona) ed alla NASCAR Truck Series (Milwaukee).

GTWC Asia, Okayama: Lv Wei esce vincitore dal Giappone

Okayama, nonostante l'assenza di affermazioni, sorride a Lv Wei, sempre leader del GT World Challenge Asia alla vigilia del championship decider di metà settembre in quel di Shanghai.

Il cinese di Origine Motorsport #4 Porsche si è difeso in entrambe le competizioni portandosi a +16p nei confronti dei compagni di squadra e connazionali Yuan Bo / Leo Ye Hongli #87.

Sabato la vittoria è andata ad Audi Sport Asia Team Absolute #41 dopo una bella lotta contro la già citata Porsche #87 Origine Motorsport. I cinesi non hanno saputo beffare James Yu Kuai/Akash Neil Nandy, meritatamente a segno nella classifica overall e nella Silver Cup dopo una splendida pole in qualifica. Audi ha chiuso anche la Top3 con l’Audi Team Absolute di Huang Ruo Han/Markus Winkelhock #40.

Domenica, invece, Lamborghini è tornata a festeggiare dopo una pausa che durava dal 2018. L'auto #6 del VSR di Bian Hao ed Edoardo Liberati ha fatto la differenza sotto la pioggia primeggiando davanti alla Mercedes #888 Triple Eight JMR di H.H. Prince Abu Bakar Ibrahim /Luca Stolz ed alla Porsche #13 Phantom Global Racing di Dorian Boccolacci/Xie An.

A metà settembre la finale di Shanghai, ritorno in Cina del GTWC Asia dopo l'emergenza sanitaria COVID-19.

GTWC Australia, Phillip Island: due su due per Arise Racing GT Ferrari

Due gare e due vittorie per Arise Racing GT Ferrari nel GTWC Australia a Phillip Island. Chaz Mostert/Liam Talbot #1 e Elliott Schutte/Janox Evans #8 si dividono il bottino, rispettivamente nella prima e nella seconda competizione in programma.

In race-1 il trionfo è arrivato davanti all’Audi #81 Team BRM/ACM Finance di Mark Rosser/Alex Peroni e la Mercedes #888 Triple Eight Race Engineering di Declan Fraser/Peter Hackett, mentre in race-2 è stato ancora più netto il dominio delle due 296 GT3.

L'auto #1, rallentata ai box dall'handicap di tempo da scontare per regolamento, ha dovuto accontentarsi della seconda piazza alle spalle della vettura gemella #8 di Evans/Schutte. La Top3 è stata conclusa da Grove Racing Mercedes #4 ha colto il podio con Brenton e Stephen Grove, mentre è da segnalare il difficile fine settimana da parte di dell’Audi #7 Dayle ITM/Team MPC di Tim Miles/Brendon Leitch. I neozelandesi hanno faticato a reggere il ritmo delle Rosse punti in campionato al termine di un week-end che non ha sorriso neanche all'Audi #87 MPC di Will Brown e Brad Schumacher.

Prossima tappa ad ottobre a Phillip Island, mentre il GTWC America sarà al via a metà settembre dal Barber per la penultima sfida prima della Indy 8h Presented by AWS valida anche per l'Intercontinental GT Challenge. Ovviamente, come già citato durante il week-end, segnatevi l'appuntamento con prossimo round del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, serie che tornerà in Italia per la tradizionale 3h di Monza.

Michelin Le Mans Cup, Spa-Francorchamps: Bretton vince nel post gara tra le bandiere gialle

Theodor Jensen/Ben Stone (Bretton Racing #26) vincono il round di Spa-Francorchamps della Michelin Le Mans Cup al termine di un week-end segnato dai colpi di scena e dalle tante neutralizzazioni. La squadra che ha corso anche nell'ultima edizione dell'Asian Le Mans Series ha primeggiato nel post gara grazie ad una sanzione inflitta alla Ligier #13 M Racing di Alexander Cougnaud/Romano Ricci.

James Sweetnam/Adrien Closmenil (COOL Racing #87) si sono dovuti accontentare della seconda piazza all'arrivo precedendo More Motorsport #99, Rinaldi Racing #71 e Racing Spirit of Leman #10.

Spa 2024 Le Mans Cup - Credits. Michelin Le Mans Cup

Limita i danni COOL Racing con l'auto #97 di Adrien Chila e David Droux, sempre leader del campionato con 49p contro i 41p di R-ace GP di Fabien Michal/Hadrien David. Giornata da scordare per questi ultimi, out alla prima curva dopo aver siglato la pole-position.

In GT, invece, la vittoria è andata nel post gara alla Ferrari 296 GT3 AF Corse #88 di Custodio Toledo/Riccardo Agostini. La coppia ha approfittato al meglio di una penalità per track-limits alla Rossa gemella #51 di Matthew Kurzejewski/Alessandro Balzan, nuovamente dominatori sul campo della scena che restano con margine al comando della serie.

Next round al Mugello, per la prima volta della storia. Sarà il debutto assoluto della serie ACO in Toscana insieme all'European Le Mans Series.

IMSA Michelin Pilot Challenge, VIR

Spencer Pumpelly/Thomas Collingwood hanno vinto con BGB Motorsports Porsche #83 la tappa del VIR dell'IMSA Michelin Pilot Challenge. La coppia festeggia davanti alla 718 Cayman GT4 RS Clubsport #28 RS1 di Trent Hindman /Stevan McAleer, auto sempre più protagonista del campionato.

I vincitori di Road America e del CTMP hanno infatti annullato il proprio ritardo con l'Aston Martin Team TGM #46 di Paul Holton. Quest'ultimo resta in cima alla classifica generale, ma con un gap risicato sui rivali dopo un significativo incidente nelle fasi centrali della corsa in seguito ad un contatto con l’Aston #16 Skip Barber Racing.

La Ford Mustang #59 KOHR MOTORSPORTS di Luca Mars/Bob Michaelian davanti alla Porsche #91 KellyMoss with Riley che quest'anno vinse a gennaio l'opening round di Daytona.

In TCR, invece, DAI Yoshihara e Karl Wittmer regalano ad Honda ed a Montreal Motorsport Group Honda #93 la prima gioia del 2024 dopo una spettacolare bagarre contro la Hyundai #99 Victor Gonzalez Racing Team di Tyler Gonzalez /Morgan Burkhard.

Prossima tappa a metà settembre ad Indianapolis, penultimo round della stagione.

BTCC, Donington Park GP: Hill passa al comando del campionato approfittando delle disavventure dei rivali

Jake Hill diventa il leader del Kwik Fit British Touring Car Championship dopo un'avvincente domenica d'azione a Donington Park GP. La BMW #24 beffa Tom Ingram, in difficoltà nella race-2 in seguito ad un problema tecnico dovuto ad un contatto con dei rivali.

Donington Park GP 2024 - Credits: BTCC

Race-1: Turkington a segno, Ingram limita i danni

La partenza perfetta ha permesso a Colin Turkington di controllare race-1 dal primo all'ultimo giro. Il veterano di BMW ha preso il largo sin da subito, l'ipotetica fuga del pluricampione è stata però bloccata da un cappottamento nel secondo settore della pista da parte della Toyota Corolla GR UK di Andrew Watson.

Colin ha gestito il restart e soprattutto il ritorno della Ford #1 di Ash Sutton. Il portacolori di NAPA Racing UK Ford ha tentato di beffare il rivale prima di accontentarsi della seconda piazza d'onore davanti a Jack Hill (Laser Tools Racing with MB Motorsport BMW) e l'autore della pole Josh Cook (LKQ Euro Car Parts with SYNETIQ Toyota).

Quinto posto di forza, invece, per Tom Ingram (Team BRISTOL STREET MOTORS Hyundai), ex campione che ha limitato i danni dopo un contatto nel primo giro con Mikey Doble (Evans Halshaw Power Maxed Racing Vauxhall). Il britannico si è rifatto ed ha completato a ridosso dei diretti rivali per il titolo, pronto per rifarsi al meglio nella seconda competizione.

Race-2: Sutton torna a vincere, out Ingram

Sutton ha vinto con forza la race-2 di Donington Park GP dopo una spettacolare bagarre contro Ingram e Turkington. Il pilota BMW ha dovuto arrendersi nei confronti campione di Ford, nella lotta è stato protagonista assoluto anche l'alfiere di Hyundai vincitore del titolo nel 2022.

Il #80 ha però dovuto arrendersi dopo metà evento per un problema tecnico dovuto ad un contatto al ‘Melbourne Hairpin’ nel tentativo di passare Sutton. Ingram ha alzato il piede dall'acceleratore e progressivamente ha rallentato fino a tornare ai box, il team ha lavorato a fondo a fine di riparare l'auto prima della race-3.

Sutton ha quindi vinto su Turkington, Hill si è classificato in terza Cook, Adam Morgan (Team BMW), Dan Rowbottom (NAPA Racing UK Ford) e Rob Huff (TOYOTA GAZOO Racing UK).

Race-3: da ultimo a secondo per Ingram, vince Cammish

Da ultimo a secondo per Tom Ingram nella race-3 del BTCC in quel di Donington Park GP. La Hyundai #80 ha risalito lo schieramento al termine di una corsa caratterizzata da due Safety Car e dall'uscita di scena di Sutton.

La Ford #1 ha dovuto arrendersi prematuramente dopo aver tagliato la ‘Chicane’ nel corso dell'opening lap, il britannico non ha avuto scelta nel tentativo di resistere all'assalto da parte della Hyundai di Tom Chilton.

Dan Cammish non ha mai lasciato il primato con la Ford NAPA Racing UK #27. Il britannico ha meritatamente primeggiato su Ingram, Aron Taylor-Smith (Evans Halshaw Power Maxed Racing Vauxhall), Cook, Hill, Mikey Doble (Evans Halshaw Power Maxed Racing Vauxhall) ed il sempre competitivo Turkington.

Tra un mese la penultima manifestazione del BTCC 2024 in quel di Silverstone (National Circuit).

Porsche Supercup, Zandvoort: Larry vince ed allunga verso il titolo

Larry ten Voorde non sbaglia in casa a Zandvoort ed allunga in classifica verso l'ipotetico titolo che verrà assegnato questo week-end nel rinnovato Autodromo di Monza.

Il portacolori di Schumacher CLRT ha gestito la pole al meglio imponendosi davanti ai connazionali Jaap van Lagen, Huub van Eijndhoven e Robert de Haan, sanzionato nel post gara dopo aver colto il terzo posto.

Solamente sesto, invece, Harry King, nono sullo schieramento di partenza. Il britannico di BWT Lechner vanta ora 20 punti di ritardo rispetto a ten Voorde alla vigilia del championship decider di Monza, un gap importante da colmare in una singola sfida.

Larry ten Voorde regna in Olanda - Credits. Porsche

NASCAR Xfinity Series, Daytona: Ryan Truex vince con la caution

Vittoria in regime di bandiera gialla per Ryan Truex a Daytona nella ‘Wawa 250 Powered by Coca-Cola' valida NASCAR Xfinity Series. Il #20 di Toyota festeggia la seconda affermazione in otto apparizioni nella serie quest'anno, la prima in carriera all'interno del noto catino che sorge nello Stato della Florida.

Il fratello di Martin Truex Jr, regolarmente presente nella NASCAR Cup Series all'ultimo anno full-time, si è ritrovato al comando quando la gara è stata conclusa per un testacoda in curva 1-2 da parte della Chevrolet Camaro #16 Campers Inn RV di AJ Allmendinger.

Secondo posto finale per Chandler Smith (QuickTie Toyota #81) davanti a Parker Kligerman (Big Machine Spiked Coolers Chevrolet #48), Riley Herbst (Monster Energy Ford #98) e Ryan Sieg (Sci Aps Ford #39).

Tra una settimana un nuovo evento da non perdere a Darlington in South Carolina.

NASCAR Truck Series, Milwaukee: Layne Riggs sorprende tutti

Prima vittoria per Layne Riggs nella NASCAR Truck Series a Milwaukee in occasione dell'opening round dei NASCAR Playoffs per quanto riguarda la terza serie nazionale per importanza del panorama statunitense riservato alle stock car.

Il #38 dello schieramento, in azione con la riconoscibile Ford targata Zorn Compressor & Equipment Ford, ha tenuto a bada tutti i contendenti per il Round of 10 imponendosi davanti a Ty Majeski (Road Ranger/Soda Sense Ford #66), Christian Eckes (NAPA Auto Care Chevrolet #19) e Nick Sanchez ( Gainbridge Chevrolet) Non ci sono particolari sorprese per quanto riguarda la classifica assoluta, attualmente sono a rischio eliminazione Ben Rhodes e Rajah Caruth

Due settimane di pausa attendono la NASCAR Truck Series che gareggerà con la Cup ed Xfinity Series a metà settembre nell'iconica location di Bristol.

Nella prossima puntata…

Oltre al ritorno del FIA World Endurance Championship presente al COTA, ‘A Ruota Libera’ sarà protagonista con la finalissima della Porsche Mobil 1 Supercup a Monza. Presente anche il Super GT da Suzuka oltre alla NASCAR in quel di Darlington (South Carolina).

