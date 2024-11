GTWC Europe | Tutti contro tutti nella finale di Jeddah

Fine settimana imperdibile alle porte con la finale a Jeddah del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Manca sempre meno all’epilogo della stagione agonistica che oltre ai titoli assoluti sarà determinante anche per l’assegnazione del GTWC Europe Endurance Cup.

Il GTWC continentale esce per la prima volta dall’Europa per una tappa inedita sulla distanza delle sei ore (1000km). La location è il Cornice Circuit di Jeddah che dal 2021 ad oggi abbiamo imparato a conoscere come sede del GP Arabia Saudita valido per il Mondiale di F1.

Nessuno ha mai corso sulla versione completa del circuito citato con delle GT3, in passato si è tenuto solamente un round valido per il FIA World Touring Car Cup nella versione ridotta del percorso semi-permanente arabo. Sarà quindi un fine settimana imprevedibile per tutti, un round decisivo che assegnerà più punti del normale vista la disputa di una competizione di sei e non di tre ore come consuetudine per il GTWC Europe (24h Spa a parte).

Credits: Daniele Paglino

Tutti contro tutti a Jeddah!

Dopo la 3h di Monza, vinta in modo rocambolesco dalla BMW #30 WRT presente regolarmente in Bronze Cup con Ahmad Al Harthy/Sam De Haan/Jens Kligmann, il campionato riprende con quattro vincitori differenti in altrettante prove disputate.

Nicki Thiim/Mattia Drudi/Marco Sorensen (Comtoyou Aston #7), vincitori del centenario della 24h Spa, sono ancora in vetta alla classifica assoluta della serie con 54p contro i 51p della Ferrari 296 GT3 #51 AF Corse di Alessandro Pier Guidi/Alessio Rovera e l’Audi R8 EVO II #99 Tresor Attempto Racing di Riccardo Feller/Christopher Haase/Alex Aka.

Credits: Daniele Paglino

La Rossa ha sfiorato la vittoria in Belgio, mentre l’Audi non ha ancora primeggiato in un 2024 che ha visto imporsi anche Lamborghini e BMW, rispettivamente al Nurburgring ed a Le Castellet con Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper (GRT Lamborghini #163 ) e Max Hesse/Dan Harper/Augusto Farfus (ROWE Racing BMW #998).

L’auto bolognese vanta 39p all’attivo prima della finale araba, mentre la BMW #998 ha raccolto 36p nelle quattro sfide disputate da aprile ad oggi. In ogni caso, visti 34p a disposizione per la singola 1000km di Jeddah (33+1 per l’eventuale pole), rientrano nella bagarre per il titolo anche altri equipaggi di primo profilo.

In merito citiamo Sheldon van der Linde/Charles Weerts/Dries Vanthoor (Team WRT BMW #32), la già citata BMW WRT #30 nonostante sia presente in Bronze Cup, Thomas Drouet/Maxi Goetz (Boutsen VDS Mercedes #9),Maxime Martin/Raffaele Marciello/Valentino Rossi (Team WRT BMW #46), Mirko Bortolotti (Iron Lynx Lamborghini #63) e Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz (Mercedes-AMG Team GetSpeed #2). Nell’ordine gli equipaggi citati vantano provvisoriamente 33p, 25p, 24p, 22p, 21p e 20p.

Credits: GTWC Europe

Tutti hanno obiettivamente una concreta chance di imporsi sulla concorrenza, con 50 auto in pista a Jeddah non sarà facile raggiungere la prima parte dello schieramento: ricordiamo infatti che per classe PRO vengono assegnati solamente i punti in base al posizionamento e non al proprio posto nella singola classe (la PRO non ha una classe d’appartenenza come gli altri).

Winward Racing Team MANN-Filter lotta per il titolo assoluto

Jeddah definisce anche la battaglia per il titolo assoluto nel GTWC Europe, la classifica combinata che prende in considerazione i risultati della Sprint e dell’Endurance Cup. La Mercedes #48 Winward Racing Team MANN-Filter ha primeggiato nella Sprint Cup ed ora punta al tiolo più importante dopo aver perso a Monza la chance di restare matematicamente in gioco per la corona riservata alle competizioni di durata.

Maro Engel/Lucas Auer, chiamati al volante in coppia con Daniel Morad, sono presenti in seconda posizione al momento con 131.5p contro i 138.5p della BMW M4 GT3 #32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor. I belgi, sconfitti nella Sprint Cup, tornano all’assalto in Medio Oriente con il chiaro intento di conquistare il GTWC Europe 2024 e magari ambire anche al successo nella sempre complicata Endurance Cup.

Credits: Daniele Paglino

Bronze Cup, un titolo che vale l’accesso a Le Mans!

Il titolo nella classifica assoluta è più che mai importante nella Bronze Cup. La classe citata garantirà infatti nuovamente un pass per la prossima edizione della 24h Le Mans al vincitore, un premio incredibile che lo scorso anno è stato conquistato da Pure Rxcing.

La Ferrari 296 GT3 Sky Tempesta Racing #93 di Eddie Cheever III/Jonathan Hui detta il passo con 128.5p contro i 118.5p della BMW M4 GT3 #991 Century Motorsport del campione Sprint Cup 2024 Darren Leung. In gioco restano anche Dustin Blattner/Dennis Marschall (Rutronik Racing Porsche #97) con 106p e Sandy Mitchell (Barwell Motorsport Lamborghini #78) che condivide la quarta piazza con 97p insieme ad Andrey Mukovoz (Tresor Attempto Racing Audi #66).

La Rossa di Sky Tempesta è in vantaggio per ora anche nell’Endurance Cup con 65p all’attivo contro i 57p della Ferrari #52 AF Corse di Andrea Bertolini/Jeff Machiels/Louis Machiels . L’attenzione sarà in ogni caso sul titolo overall, il più importante di tutti per quanto riguarda la Bronze Cup per i motivi citati in precedenza.

Credits: GTWC Europe

GTWC Europe, Gold Cup quasi definita. Passerella finale per la Sprint Cup

Passerella finale a Jeddah per Paul Evrard/Gilles Magnus, campioni GTWC Europe overall per quanto riguarda la Gold Cup. I francesi di Sainteloc Racing Audi #25, regolarmente in pista con Jim Pla, puntano anche all’Endurance Cup dopo una stagione praticamente perfetta. Il tridente ha 107p contro i 80p di Al Faisal Al Zubair/ Dominik Baumann (AlManar Mercedes #777), unici che potrebbero fare la differenza contro lo storico team legato ad Audi.

In Silver Cup le classifiche sono abbastanza definite con Aurélien Panis/Cesar Gazeau (Boutsen VDS Mercedes #10) in vantaggio nella classifica combinata sul campione 2024 Sprint Cup Calan Williams. Quest’ultimo è già matematicamente impossibilitato a raggiungere i rivali visti i 118p all’attivo contro i 170.5p dei francesi. Assegnato già a Monza, invece, il titolo Endurance con il trionfo da parte di Daan Arrow/Colin Caresani/Tanart Sathienthirakul (Winward Racing Mercedes #57), il tridente non sarà quindi della partita in Arabia Saudita.

Venerdì le prove libere, sabato le qualifiche e la gara sulla distanza delle sei ore (1000km). Come sempre tutto verrà offerto gratuitamente su YouTube attraverso il canale ufficiale ‘GTWorld’.

Luca Pellegrini