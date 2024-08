Nel sabato del GP di Gran Bretagna è Ai Ogura a mettere la propria firma sulla pole position della Moto2, chiudendo infatti il turno di qualifiche davanti ad Arón Canet ed a Diogo Moreira. Quarta piazza per Celestino Vietti, fuori dalle prime tre file Tony Arbolino.

Qualifica col botto per Ogura, stellare Moreira

Nel secondo turno di qualifica l'uomo di giornata è Ai Ogura, che dopo le voci circolate all'inizio del weekend riguardo al suo possibile salto alla classe regina, beffa gli avversari e chiude davanti a tutti, siglando una splendida pole position in 2:02.940.

Sorpresa anche per Diogo Moreira, abile negli ultimi minuti a fare la differenza ed ad inserirsi in prima fila a discapito di Celestino Vietti. Solido e costante, invece, Arón Canet, dominatore del venerdì e detentore fino a prima del turno di qualifiche del nuovo record della pista. Lo spagnolo di Fantic ha dimostrato molta velocità anche nel sabato pomeriggio inglese, aggiudicandosi la seconda posizione in griglia.

Molta più fatica invece per il duo SpeedUp Lopez-Aldeguer, la cui decima e undicesima posizione in griglia è sintomo di alcune difficoltà nell'affrontare il circuito di Silverstone. Proprio Fermín Aldeguer nel corso della mattina ha chiuso le FP2 in fondo allo schieramento, in 24esima posizione, e ha conseguentemente dovuto affrontare anche il Q1.

Arbolino out dalla Top10, Vietti quarto

Una volta passato il taglio però non è stato possibile attuare alcun miglioramento, costringendo lui e il suo compagno di squadra ad occupare la quarta fila, insieme a Tony Arbolino in 12esima posizione.

Sorprendente anche la qualifica di Celestino Vietti, che dopo la pole position al GP di Germania prima della pausa, chiude con una splendida quarta posizione, a +0.209 dal poleman Ogura. Grande piazzamento anche per l'eroe di casa Jake Dixon, quinto con la prima delle due moto targate Aspar. Manuel Gonzalez, Bo Bendsneyder e Joe Roberts hanno concluso la terza fila, pronti domani a confermarsi nella Top10.

Domani la competizione da non perdere, prevista in via eccezionale dopo la Main Race della MotoGP.

Moto2 | GP Gran Bretagna: i risultati delle Qualifiche

Credits: Motogp.com

Valentina Bossi