Moto2 e Moto3 | GP Americhe: chi sarà il nuovo sceriffo?

Il Motomondiale è pronto a tornare in pista, dopo una settimana di pausa, per il terzo appuntamento della stagione ad Austin in Texas. Il GP delle Americhe promette un grande spettacolo: in Moto3 continuano a dominare gli spagnoli, ma attenzione agli italiani. In Moto2, invece, González manda un chiaro messaggio agli avversari. Occhio, però, al pilota di casa Joe Roberts.

Moto2 | González per consolidare la vetta, Jaxe Dixon lo insegue

La classe intermedia sbarca in Texas alla ricerca di un nuovo sceriffo. Nei primi due appuntamenti stagionali ci sono stati due diversi vincitori, con una costante però: Manuel González. Il pilota spagnolo sin dai test invernali si era dimostrato in forma e un potenziale candidato al titolo mondiale. In questo inizio di stagione, González si è dimostrato costante, riuscendo a conquistare il podio in entrambi i Gran Premi. In Texas, il madrileno cercherà il secondo trionfo stagionale per allungare sui suoi avversari nella lotta mondiale.

Credits: ELF Marc VDS Racing Team

Un buon inizio di stagione anche per Jaxe Dixon, vincitore del Gran Premio d'Argentina. Il pilota britannico protagonista di una gara strepitosa a Termas, ha riportato in vetta la sua Boscoscuro, festeggiando il primo trionfo stagionale. Non bisogna, quindi, perderlo di vista per questo appuntamento texano. Attenzione anche al pilota di casa, Joe Roberts. Dopo un'inizio di stagione complicato, il pilota statunitense cerca il riscatto in terra texana. Occhi puntati anche sul rookie Daniel Holgado, che in questo inizio di campionato sta lasciando tutti a bocca aperta. Il pilota spagnolo ha dimostrato di aver trovato un buon feeling fin da subito con la sua nuova moto, riuscendo a conquistare due Top 10 nei primi due appuntamenti stagionali nella nuova categoria.

Moto3 | Gli italiani per mettere fine al dominio spagnolo

Lo spettacolo è sempre garantito in Moto3. Gli spagnoli fin ora hanno dominato i podi dei primi due round stagionali, ma non sono mancate le lotte all'ultimo giro. Dopo i primi due appuntamenti stagionali sono due i contendenti principali per il titolo: José Antonio Rueda e Adrián Fernández, primo e secondo nella classifica generale. Entrambi a podio nei primi due Gran Premi stagionali, si contendono la vetta della classifica. La Moto3, però, sappiamo essere una categoria imprevedibile e ricca di azione e i contendenti al titolo sicuramente non mancano. Ángel Piqueras (MT Helmets) approda in Texas dopo la vittoria in Argentina e determinato a dimostrare di poter lottare per la vetta della classifica.

Non sono da sottovalutare, anche, i piloti italiani che hanno dimostrato di essere competitivi in questo inizio di stagione, ma non sono mai riusciti a salire sul podio. Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse) e Matteo Bertelle (Level Up - MTA) sono stati protagonisti di un'inizio di stagione positivo e hanno dimostrato di avere il passo per lottare per il podio, ma entrambi hanno ottenuto come miglior risultato un quarto posto. I piloti italiani, in Texas, quindi cercheranno il primo podio stagionale, per mettere fine al dominio spagnolo.

Moto2 e Moto3 | GP Americhe: gli orari del weekend

Venerdì 28 Marzo

15:00 | Moto3 - FP1

15:50 | Moto2 - FP1

19:15 | Moto3 - Practice

20:05 | Moto2 - Practice

Sabato 29 Marzo

14:40 | Moto3 - FP2

15:25 | Moto2 - FP2

18:50 | Moto3 - Qualifiche (diretta TV8)

19:45 | Moto2 - Qualifiche (diretta TV8)

Domenica 30 Marzo

18:00 | Moto3 - Gara (differita TV8 ore 20:00)

19:15 | Moto2 - Gara (differita TV8 ore 21:15)

Giulia Pea