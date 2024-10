GP Macao | Pioggia di stelle tra monoposto e GT

Sono molti i nomi di spicco che prenderanno parte all'edizione 2024 del GP di Macao, tradizionale evento che commenteremo tra poco più di 20 giorni. Cresce l'attesa per la prima edizione della FIA FR World Cup e per la FIA GT World Cup, i due momenti più importanti del fine settimana insieme alla competizione riservata alle moto ed all'atto conclusivo del TCR World Tour.

FIA FR World Cup, 27 auto in azione

Andiamo nel dettaglio a vedere i principali protagonisti della FIA Formula Regional World Cup, categoria che disputa il Macau GP. Come noto non vi saranno in azione le FIA F3, scartate per ragioni di sicurezza a favore delle note Formula Regional che di fatto gareggiano in tutto il mondo.

Manca all'appello il campione 2024 della FRECA Rafael Camara o il vincitore del GP Macau 2023 Luke Browning, ma vi saranno dei giovani di primo profilo come Alexander Dunne (McLaren Driver Development Programme), Oliver Goethe (Red Bull Junior Team), Tuukka Taponen (Ferrari Driver Academy), Ugo Ugochukwu (McLaren Driver Development Programme) e l'ex campione della FRECA Dino Beganovic (Ferrari Driver Academy).

In azione ritroveremo anche il campione 2024 F4 UAE James Wharton, il dominatore della F4 Italiana Freddie Slater, il vincitore della F4 spagnola Théophile Nael, il giovane francese Enzo Deligny e lo spagnolo Mari Boya. Per l'Italia spiccano Valerio Rinicella e Matteo De Palo, rispettivamente al via con MP Motorsport e PHM Racing.

FIA GT World Cup, tutti i campioni al via!

Tutti coloro che hanno vinto almeno una volta il Macau GP in GT sono attesi nello schieramento di partenza a partire dal due volte campione e detentore del titolo Raffaele Marciello che per la prima volta guiderà la BMW M4 GT3 #1 TORO RACING powered by MCG.

Il brand bavarese farà affidamento anche sull'ex campione DTM Sheldon van der Linde (Team WRT) , il pluricampione del GTWC Europe Sprint Cup Dries Vanthoor (Team WRT) e sull'ex numero uno del Macau GP Augusto Farfus (Team KRC).

Credits. Macau GP

Mercedes, orfana di Lello, avrà l'ex vincitore della 24h Spa e GTWC Europe Endurance Cup Jules Gounon (Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing), l'ex plurivincitore del GP Macau Maro Engel (Mercedes-AMG Team GMR) e Daniel Juncadella che torna con Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing dopo aver corso principalmente nel 2024 con i colori di Corvette Racing.

Matteo Cairoli si sposta da Porsche a Lamborghini, il brand bolognese conterà anche sulla presenza di Mr Macau Edoardo Mortara. I due italiani rappresenteranno il costruttore tricolore insieme al tedesco Luca Engstler.

Sempre in chiave Italia spicca Ferrari con il vincitore dell'ultima 24h Le Mans Antonio Fuoco (AF Corse), il vincitore della Rolex 24 2024 in GTD PRO Daniel Serra (和諧賽車 Harmony Racing) ed il cinese Yifei Ye (和諧賽車 Harmony Racing).

Ovviamente non poteva mancare all'appello Porsche Motorsport con il vincitore IMSA WTSC in GTD PRO 2024 Laurin Heinrich (Schumacher CLRT), l'ex campione DTM Thomas Preining (Origine Motorsport), il belga Alessio Picariello (ABSOLUTE RACING) ed il veterano ex vincitore del Macau GP Laurens Vanthoor (ABSOLUTE RACING).

La 71ma edizione del GP Macau vedrà in pista nuovamente anche Audi con l'ex campione ADAC GT Masters Ricardo Feller (FAW Audi Sport Asia Racing Team) ed il veterano Christopher Haase (Phantom Global Racing).

Luca Pellegrini