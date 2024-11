TCR World Tour | Macao: Michelisz vs Guerrieri per il titolo

Si avvicina l'edizione 2024 della Macau Guia Race, competizione nuovamente valida anche come atto finale del Kumho FIA TCR World Tour. Norbert Michelisz sfida Esteban Guerrieri ed altri cinque protagonisti finale in un week-end imprevedibile in cui obiettivamente tutto può succedere.

7 auto in contesa per il campionato

Sono ancora sette i contendenti per il secondo titolo della storia del TCR World Tour. I 15 punti disponibili per le qualifiche ed il massimo di 30p per gara permettono a molti di restare aggrappati alla chance di vincere il campionato in un fine settimana atipico che può ribaltare la graduatoria generale.

La battaglia contro il cronometro che stabilirà la griglia di entrambe le competizioni potrebbe fare la differenza. Sappiamo bene quanto sia complicato superare tra i muretti del Guia Circuit in cui l’incidente può essere sempre dietro l’angolo.

Norbert Michelisz (Hyundai Elantra N TCR) è al comando della classifica generale dopo il round di Zhuzhou in Cina. L’ex campione del mondo ha 274p all’attivo contro i 264p di Esteban Guerrieri al volante dell’Honda Civic Type R FL5 TCR targata GOAT Racing.

Credits. TCR World Tour

Gli altri contendenti per il titolo 2024

L’ex campione del FIA WTCC Thed Björk e l’ex vincitore del FIA WTCR Yann Ehrlacher, entrambi con Cyan Racing, inseguono rispettivamente in terza e quarta posizione con 255p e 251p all’attivo. Alla vigilia del championship decider troviamo matematicamente in corsa anche Mikel Azcona (Hyundai), Santiago Urrutia (Lynk & Co) e Néstor Girolami (Hyundai), rispettivamente a 247p, 213p e 202p conquistati da Vallelunga ad oggi.

Non è da escludere che vi sia un gioco di squadra tra le auto BRC Hyundai N Squadra Corse e le unità di Cyan Racing che come sempre potranno contare anche sulla preziosa presenza di Ma Qing Hua. Discorso differente per Guerrieri che nello schieramento avrà come supporto il singolo aiuto da parte del nostro Marco Butti.

Credits: TCR World Tour

Ben 32 auto sono attese al via nell’evento del TCR World Tour a Macau, un numero molto significativo che rende ancora più imprevedibile la finale. Oltre ai protagonisti del TCR Cina, già affrontati dai piloti del ‘Mondiale’ in quel di Zhuzhou, segnaliamo l’ingresso di tre volti del TCR Asia vincitori di almeno una corsa in questo 2024: Max Hart, Hwang Doyun e Umar Abdullah.

Nell’entry list non poteva mancare il nome di Rob Huff, veterano del Guia Circuit di Macau con ben 11 affermazioni all’attivo in carriera. Il britannico è atteso al volante dell’Audi RS 3 LMS TCR schierata dal Volcano Motorsport e sicuramente sarà uno dei protagonisti del fine settimana che ci apprestiamo a commentare. Ricordiamo che l’inglese non ha corso quest’anno l’intero TCR World Tour, ma si è concentrato full-time sul British Touring Car Championship con una Toyota Corolla targata Toyota GR UK.

Sabato e domenica le due prove valide per il TCR World Tour, venerdì le importantissime qualifiche.

Luca Pellegrini