GTWC Europe | Hockenheim, Q1: Donno per la prima volta in pole

Prima pole in carriera nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup per Eliseo Donno. La Ferrari 296 GT3 #71 di AF Corse svetta ad Hockenheim nella Silver Cup e nella classifica generale con il rookie italiano, nettamente superiore alla concorrenza sin dai primi minuti.

Donno senza avversari in qualifica

L'ex protagonista del Ferrari Challenge Europe ha beffato Ben Green (Emil Frey Racing Ferrari #14), il migliore a Brands Hatch nel corso della prima qualifica disputata quest'anno. La coppia ha preceduto la temibile Mercedes #48 Winward Racing Team MANN-FILTER di Lucas Auer, il migliore nella FP2 di ieri pomeriggio.

Il tirolese regolarmente presente nel DTM ha beffato la Lamborghini #6 LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup di Max Hofer e la McLaren #188 Garage 59 di Louis Prette, rispettivamente a segno in Gold e Bronze Cup.

Niente BMW in Top10

Concludono la Top10 Gilles Magnus (Sainteloc Racing Audi #25 - Gold), Benjamin Goethe (Garage 59 McLaren #159), Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing Ferrari #69), Jules Gounon (Boutsen VDS Mercedes #9) e Sandy Mitchell (Barwell Motorsport Lamborghini #72 - Bronze).

Delusione, invece, da parte delle BMW M4 GT3 con la vettura #32 di WRT solamente in 19ma piazza. Charles Weerts, leader del campionato grazie alle due affermazioni ottenute in quattro corse disputate sino ad ora, non è riuscito a fare la differenza nei pochi minuti a disposizione, il belga sarà sicuramente protagonista nella race-1 odierna insieme a Dries Vanthoor.

Da evidenziare l'ampio margine per Eliseo Donno al via. L'autore della pole assoluta scatterà ovviamente davanti a tutti, mentre il secondo classificato della Silver Cup sarà solamente in 11ma posizione con la BMW #30 targata WRT.

Nel pomeriggio alle 14.15 la race-1 di Hockenheim valida per la Sprint Cup del GTWC Europe 2024. BMW insegue il quinto acuto in quattro corse, Mercedes il secondo dopo l'affermazione in race-2 a Brands Hatch.

Luca Pellegrini