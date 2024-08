DTM | Nürburgring, gara-2: Sheldon van der Linde trionfa dopo uno spettacolare duello contro Engel

Sheldon van der Linde vince gara-2 del DTM al Nürburgring dopo un'indimenticabile battaglia contro Maro Engel. La BMW #31 di Schubert Motorsport beffa la Mercedes #130 Team Winward al termine di una prova più che mai serrata che conferma l'Audi #3 ABT di Kelvin van der Linde al comando del campionato.

S. van der Linde, da nono a secondo in pochi metri!

Il primo stint della gara-2 del Nürburgring è stato semplicemente sensazionale con una meravigliosa bagarre per il primato tra l'autore della pole Maro Engel (Mercedes-AMG Team WINWARD #130) e la BMW M4 GT3 #31 Schubert Motorsport di Sheldon van der Linde.

Il sudafricano ex campione della serie ha fatto la differenza nelle concitate fasi iniziali, abili a risalire dalla nona alla seconda piazza in pochi metri. La BMW #31 ha letteralmente ‘saltato’ la concorrenza e si è messa all'inseguimento di Engel, il duello si è acceso dopo dieci appassionanti minuti di gara.

Engel e S. van der Linde hanno condotto le danze davanti all'Audi #7 ABT di Ricardo Feller ed alla BMW #11 Schubert Motorsport di Marco Wittmann. Leggermente più attardato Mirko Bortolotti (SSR Performance Lamborghini #92), direttamente in lotta contro Kelvin van der Linde (ABT Audi #3 per la leadership provvisoria nella serie.

La sosta ai box è stata posticipata di un paio di minuti per un problema all'uscita di curva 2 da parte della Mercedes #36 Team HRT di Arjun Maini. L'indiano ha portato alla seconda Safety Car della competizione dopo un problema tecnico per la Lamborghini #94 SSR Performance di Nicki Thiim.

La sosta ai box cambia la classifica

La sosta ai box ha cambiato le carte in tavola, Sheldon van der Linde si è ritrovato in vetta su Engel. Il sudafricano ha beffato il rivale, protagonista di un testacoda in curva 1 dopo un contatto con René Rast (Schubert Motorsport BMW #33). Il pluricampione della serie è stato tradito all'uscita dei box dalle gomme fredde, la BMW ha speronato la Mercedes che ha saputo tenere in ogni caso la posizione su Marco Wittmann #11.

Il finale non ha modificato le prime posizioni, S. van der Linde ha firmato la prima gioia della stagione dopo una sontuosa bagarre contro Maro Engel ed il resto dello schieramento. Due podi in altrettanti giorni in ogni caso per la Mercedes #130, pienamente in corsa per il titolo finale.

Wittmann ha chiuso a podio precedendo Kelvin van der Linde con la prima delle Audi di ABT. Il bavarese ed il sudafricano hanno tenuto testa alle due Porsche Manthey EMA di Ayhancan Güven e Thomas Preining dopo un'accesa lotta contro la Ferrari 296 GT3 #69 Emil Frey Racing di Thierry Vermeulen.

Engel conclude secondo gara-2 al Nürburgring - Credits. Gruppe C Photography - ADAC Motorsport

Ricardo Feller ha ceduto nel finale ed ha completato ottavo davanti a Mirko Bortolotti ed alla Lamborghini GRT #63 del francese Franck Perera ancora in azione al posto di Christian Engelhart.

Tre round restano da compiere per quanto riguarda il DTM 2024. Il prossimo appuntamento sarà a settembre al Sachsenring prima delle sfide di Spielberg ed Hockenheim.

Luca Pellegrini