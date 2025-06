Super Lap protagonista al Red Bull Ring: Montebello firma la doppietta, Zappalà e Arena in ascesa

È stato un weekend da ricordare per Super Lap Driving Academy & Race Team, assoluta protagonista al Red Bull Ring in occasione del terzo appuntamento stagionale dei campionati GTC e Time Attack Italia. Sul celebre tracciato austriaco, unica tappa oltreconfine del calendario 2025, il team diretto da Walter Palazzo e Livia Magnano ha vissuto una domenica da incorniciare, impreziosita dal dominio di Daniel Montebello e dai significativi progressi dei compagni di squadra Domenico Zappalà e Giovanni Arena al volante delle rispettive Porsche 992 GT3.

Il principale protagonista del weekend è stato proprio Daniel Montebello, autore di una doppietta strepitosa. Il pilota maltese ha conquistato la vittoria assoluta nella Street Series del Time Attack Italia, firmando un crono di 1:39.428 che gli ha consentito di imporsi anche nella classe Supercar. A coronare la sua giornata perfetta è arrivato anche il successo nella classe Goodyear 992 GT3 del GTC, con il miglior tempo combinato di 3:18.515. Un risultato che conferma Montebello tra i riferimenti assoluti della stagione e tra i simboli dell’eccellente lavoro svolto da tutta la squadra.

Molto positiva anche la prestazione di Domenico Zappalà, impegnato nella combattutissima categoria TFL 992 GT3 RS del campionato GTC. Pur dovendosi confrontare con piloti di maggiore esperienza e di grande competitività, Zappalà ha chiuso con un’ottima quinta posizione di classe ed un best lap cumulativo di 3:16.992, confermando i progressi già evidenziati nei round precedenti e migliorando i propri riferimenti su un tracciato tecnico come quello del Red Bull Ring.

Continuano ad arrivare costanti segnali di crescita anche da parte di Giovanni Arena, che al suo debutto assoluto sulla pista austriaca ha conquistato una positiva settima posizione. Il pilota e imprenditore siciliano si è rapidamente adattato alle caratteristiche del tracciato, mettendo a segno una costante escalation che gli ha consentito di ridurre il gap dai piloti più esperti e di affacciarsi verso le posizioni di vertice della classifica. Un risultato che lascia ben sperare in vista del prosieguo della stagione, in cui Arena promette di inserirsi a pieno titolo tra i protagonisti della propria categoria TFL 992 GT3 RS.

A completare il quadro della trasferta austriaca sono arrivate anche le buone prestazioni degli altri due piloti maltesi al via in questa occasione con Super Lap Driving Academy & Race Team: Mark Galea è giunto terzo nella classe Supercar del Time Attack Italia al volante della sua Mercedes AMG GTS, mentre il debuttante Walter Sciberras si è rivelato subito competitivo con la Porsche Cayman GTS nella classe Girodisc, dove ha chiuso con un ottimo secondo posto a meno di un secondo dal vincitore.

Walter Palazzo (Super Lap Driving Academy & Race Team): Quella vissuta al Red Bull Ring è stata una giornata estremamente positiva per la nostra squadra. Daniel Montebello ha messo a segno una prestazione da incorniciare, dominando in entrambe le categorie: un risultato che ripaga il grande impegno suo e di tutta la struttura tecnica. Ma sono orgoglioso anche di Zappalà e Arena, che in una categoria molto competitiva stanno entrambi crescendo in modo costante e dimostrano gara dopo gara una determinazione encomiabile, avvicinandosi sempre più alla zona podio e mettendo in mostra ottime prestazioni su un tracciato così tecnico ed impegnativo. Il team ha lavorato in modo compatto e professionale, e anche Galea e Sciberras hanno saputo portare a casa risultati significativi. Un ringraziamento va a tutti i membri del nostro staff per l’impegno e la grande professionalità: siamo sulla strada giusta e non vogliamo di certo fermarci.