DTM | Hockenheim, race-1: Preining domina, 8 piloti per il titolo domani

Thomas Preining ha letteralmente dominato la race-1 di Hockenheim del DTM 2025. L'ex campione della serie ha controllato la scena con la Porsche #91 Manthey EMA, l'austriaco ha condotto in solitaria la prova imponendosi davanti a Ricardo Feller ed a Morris Schuring.

DTM Hockenheim, race-1:

Porsche non ha avuto rivali sotto la pioggia. Preining, una volta scavalcato senza rivali la Ferrari 296 GT3 #14 Emil Frey Racing di Jack Aitken, ha meritatamente colto la seconda gioia in campionato rilanciandosi per il titolo 2025.

Restano otto i protagonisti in bagarre per il trofeo 2025 grazie alla negativa prestazione odierna di Lucas Auer (Mercedes Team Landgraf #22). Il tirolese ha completato 12mo, costretto a rimontare dopo un incidente in qualifica.

Preining ha ritrovato al vittoria beffando l'Audi #29 Land Motorsport di Ricardo Feller. Lo svizzero ha regolato per 1 solo decimo la Porsche #92 Manthey di Morris Schuring, per la prima volta sul podio del DTM.

Hockenheim, race-1: Aitken parte forte, ma poi crolla

Jack Aitken (Emil Frey Racing Ferrari #14), dopo aver subito nelle fasi iniziali il sorpasso da parte di Preining, ha dovuto cedere il passo ai rivali. Il britannico è letteralmente crollato perdendo il podio ed anche le posizioni sulla Mercedes AMG GT3 EVO #24 Team Winward di Maro Engel e la Porsche #90 di Ayhancan Güven.

L'ex pilota di F1 ha chiuso la Top10 davanti a René Rast (Schubert Motorsport BMW #33), Nicki Thiim (ABT Lamborghini #2), Luca Engstler (GRT Lamborghini #19) e Ben Green (Emil Frey Racing Ferrari #10).

Come già detto restano in 8 i contendenti per il titolo. Auer si presenta al championship decider di domani con 3 punti su Preining, 6 su Rast, 7 su Engel e 10 su Güven.

Con 28 punti ancora a disposizione (25 per la gara ed un massimo di 3p per le qualifiche) restano matematicamente in corsa anche la Lamborghini #63 GRT di Jordan Pepper (+11), la Ferrari di Aitken (+13) e la BMW #11 Schubert Motorsport di Marco Wittmann.

Giornata negativa oggi per Pepper che è finito contro le barriere nel primo giro di green flag in seguito ad un contatto in curva 6 con la McLaren #25 di Ben Dörr (Dörr Motorsport). Ritiro anche per la Mercedes #48 Team Mann-Filter di Jules Gounon, il francese è stato tradito da un problema ad una ruota dopo l'ingresso in pit lane.

Domani Q2 e race-2, decisive per il DTM 2025.

Luca Pellegrini