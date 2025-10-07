WEC | Porsche lascia il programma Hypercar al termine del 2025

Porsche Motorsport ha comunicato ufficialmente che non sarà presente in veste ufficiale nella classe regina del FIA World Endurance Championship 2026. Il marchio di Stoccarda continuerà l'impegno con le 963 nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nel Mondiale di Formula E.

Porsche saluta il gruppo

La notizia era nell'aria da tempo, ma finalmente abbiamo una conferma ufficiale. Porsche AG mette fine al programma nel FIA WEC al termine del 2025 dopo la chiusura della 8h del Bahrain che commenteremo ad inizio novembre.

Kevin Estre e Laurens Vanthoor sono ancora in contesa per imporsi nel Mondiale contro la Ferrari #83 AF Corse, la Ferrari #51 e la Cadillac Hertz Team JOTA #12.

Porsche è ancora matematicamente in corsa per imporsi nella graduatoria costruttori contro Ferrari e Cadillac dopo aver vinto la Lone Star Le Mans ed aver colto il podio nella recente 6h del Fuji.

Dott. Michael Steiner, Membro del Consiglio di Amministrazione per lo Sviluppo di Porsche AG, ha commentato in una nota:

"Siamo profondamente dispiaciuti di non poter proseguire il nostro impegno nel WEC dopo questa stagione, a causa delle circostanze attuali. In questo contesto competitivo, continueremo a promuovere lo sviluppo di veicoli ad alte prestazioni"

Credits. FIA WEC/DPPI

Porsche… e ora?

Porsche continuerà in IMSA con due 963 targate Penske Motorsport. Il binomio si contenderà questo weekend a Road Atlanta il titolo statunitense, la LMDh teutonica potrebbe imporsi anche nella classifica costruttori contro Acura.

Se dovesse ottenere il titolo IMSA scatterà l'automatico invito per la 24h Le Mans del prossimo giugno, ma non è detto che quest'ultimo possa essere utilizzato. Servono infatti due unità full-time nel Campionato del Mondo per poter avere la possibilità di rientrare nell'entry list della classica francese.

Attualmente resterebbe la sola presenza privata di Proton Competition che sta militando nel FIA WEC con una 963 privata (la #99). Non è chiaro cosa accadrà e quali decisioni verranno prese dalla compagine di Christian Ried.

Porsche potrebbe perdere anche il diritto ad avere due LMGT3 in pista. La vettura #92 di Manthey è attualmente leader della classifica assoluta dopo aver primeggiato a giugno anche nella 24h Le Mans (la seconda consecutiva).

Luca Pellegrini