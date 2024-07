Klein vince a Spa, King e ten Voorde infiammano la lotta al titolo | A Ruota Libera

Marvin Klein ha vinto a Spa-Francorchamps la prova valida per la Porsche Mobil 1 Supercup, serie regina della 23ma puntata di ‘A Ruota Libera’. Il francese di Schumacher CLRT si impone in una giornata caratterizzata da un'acceso duello per il podio tra Harry King e Larry ten Voorde.

Marvin Klein padrone a Spa-Francorchamps - Credits: Porsche

Porsche Supercup, Spa-Francorchamps: prima per Marvin

Dopo la pole nella giornata di sabato, l'ex campione della Carrera Cup France Klein ha dominato una corsa caratterizzata da due interventi della vettura di sicurezza. L'esperto #10 dello schieramento ha tenuto a bada il giovane Huub van Eijndhoven (GP Elite), abile nel giro iniziale a vincere un'appassionante duello a ‘Les Combes’ contro Harry King (BWT Lechner Racing) e Larry ten Voorde (Schumacher CLRT).

L'inglese e l'olandese sono stati successivamente protagonisti di una bagarre senza esclusione di colpi per l'ultimo gradino del podio. L'ex vincitore della Porsche Carrera Cup GB ha dovuto rispondere all'attuale leader della Carrera Cup Italia, determinato a beffare l'avversario nel giro conclusivo.

Klein in azione a Spa - Credits. Porsche

L'assalto è arrivato alla frenata della ‘Source’, la lotta è continuata fino a ‘Les Combes’ dopo una serie di contatti ed il taglio del ‘Raidillon’ da parte di entrambe le vetture. Larry non è riuscito a tenere testa a King perdendo così altri due importanti punti in classifica dopo la sconfitta di settimana scorsa in Ungheria.

Alessandro Ghiretti con la terza Porsche Cup schierata da Schumacher CLRT si è collocato nell'ordine davanti a Keagan Masters (Ombra), Robert De Haan (BWT Lechner Racing) ed Ariel Levi (GP Elite).

Prossima tappa a Zandvoort in Olanda a fine estate prima della finalissima di Monza.

BTCC, Croft: Ingram non sbaglia ed allunga in campionato

Tom Ingram non vince a Croft nel Kwik Fit British Touring Car Championship, ma allunga in campionato dopo un nuovo solido fine settimana. Il pilota di Team BRISTOL STREET MOTORS Hyundai si distingue nell'impegnativa pista inglese che nelle tre competizioni ha premiato Turkington, Cook e Chilton.

Ingram al comando dopo Croft - Credits: BTCC

Race-1: 70ma affermazione per Colin

La giornata si è aperta con la 70ma affermazione nel BTCC per Colin Turkington. La BMW #20 ha gestito al meglio la pole, allungando sin da subito dopo aver difeso la posizione da ogni ipotetico assalto da parte di Tom Ingram (Team BRISTOL STREET MOTORS Hyundai).

L'ex campione della serie ha avuto la meglio nei confronti di Dan Cammish (NAPA Racing UK Ford) al via prima di impensierire il leader della prova. Un vero assalto non è però mai arrivato, BMW ha vinto con una relativa scioltezza.

Alle spalle di Ingram, nuovo leader del campionato provvisorio visto il sesto posto in rimonta di Jack Hill (Laser Tools Racing with MB Motorsport BMW), si è classificata la Ford NAPA Racing UK di Ash Sutton e l'irlandese Aron Taylor-Smith (Evans Halshaw Power Maxed Racing Vauxhall).

Race-2: Cook beffa Huff nel 1-2 Toyota

L'alternanza tra gomme dure e mescole più morbide ha reso ancora più avvincente la race-2 in quel di Croft. Turkington è stato sorpreso al via da Ingram nel corso del secondo giro, la Hyundai ha cercato di allungare sulla concorrenza nei seguenti passaggi approfittando anche del duello tra la BMW #20 e la Ford #1 di Sutton.

Il duello è finito nel peggiore dei modi, il campione in carica ha infatti spinto out il rivale nel primo settore dopo un errore in fase di frenata. La Toyota Corolla di Rob Huff non ha perso occasione per beffare gli avversari e lanciarsi all'inseguimento di Ingram, una missione non impossibile viste le gomme più morbide.

L'ex protagonista del FIA WTCC e FIA WTCR ha allungato sui rivali, ma nel finale ha dovuto subire il ritorno di Josh Cook (LKQ Euro Car Parts with SYNETIQ Toyota). La bagarre si è infiammata a due giri dalla conclusione, Cook ha scavalcato Huff dopo un deciso assalto nella velocissima ‘Jim Clark Esses’.

Dan Rowbottom ha concludo terzo precedendo Ingram, sempre leader provvisorio del campionato visto un testacoda ed un lieve impatto contro le barriere da parte di Hill dopo un contatto con la Hyundai di Tom Chilton. Completano la Top5 Cammish, Sutton e Taylor-Smith.

Race-3: Chilton vince, Ingram leader della serie

La Hyundai Team BRISTOL STREET MOTORS di Chilton ha vinto la race-3 gestendo al meglio la pole. Il fratello dell'ex pilota di F1 Max ha beffato Cammish ed Ingram al termine di una competizione caratterizzata da un clamoroso errore da parte di Turkington.

La BMW ha provato a recuperare posizioni con più ibrido a disposizione e con gomme soft. Il pluricampione della serie ha rischiato il tutto per tutto al fine di passare Ingram per il terzo posto, un ostacolo da superare nella lotta verso il successo.

Il #20 è però finito contro le barriere dopo un sorpasso obiettivamente azzardato, il veterano inglese ha dovuto alzare bandiera bianca prematuramente. Sutton, Hill ed Huff hanno concluso nell'ordine il fine settimana, il terzetto citato ha preceduto Cook, Rowbottom e Morgan.

Next round a metà mese in Scozia a Knockhill.

In attesa della ripresa della NASCAR tornerà l'IMSA Michelin Pilot Challenge da Road America insieme all'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il panorama delle ruote coperte offrirà in ogni caso anche il round di El Pinar del TCR World Tour.

