GTWC Europe | Brands Hatch: Ferrari e Mercedes a segno

Ferrari e Mercedes si dividono il bottino a Brands Hatch nel primo weekend del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Alessio Rovera/Vincent Abril si sono imposti nella race-1 con la Ferrari #51 AF Corse, mentre nella seconda sfida è stata la Mercedes #48 Winward Racing a festeggiare con Lucas Auer/Maro Engel.

GTWC Europe, Brands Hatch race-1: Ferrari parte forte con Rovera/Abril

Alessio Rovera e Vincent Abril trionfano a Brands Hatch nella prima corsa valida per il GTWC Europe 2025. La Ferrari #51 ha vinto ai box ritardando la sosta obbligatoria rispetto alla Ferrari 296 GT3 #69 Emil Frey Racing di Thierry Vermeulen/ Chris Lulham ed alla McLaren 720S GT3 EVO #59 Garage 59 di Marvin Kirchhöfer/ Benjamin Goethe.

La partenza ha visto la Ferrari #69 regolarmente iscritta in Gold Cup tenere la prima posizione, Vermeulen ha gestito Rovera #51 che dall'esterno della Paddock Hill Bend ha dovuto cedere il passo anche alla McLaren di Kirchhöfer.

L'olandese ed il tedesco sono rientrati ai box nello stesso istante, mentre la Ferrari #51 ha deciso di effettuare un giro supplementare. La scelta ha pagato, Abril è rientrato in azione e con una mossa esemplare ha negato il contro attacco prima della curva 2 da parte della Ferrari #69 di Chris Lulham.

Il brasiliano è quindi stato impensierito da Benjamin Goethe, la McLaren ha ottenuto il secondo posto che ha tenuto con una relativa facilità fino alla bandiera a scacchi.

Le due Ferrari e la McLaren hanno quindi condiviso il podio, Emil Frey Racing ha vinto in Gold Cup dopo aver siglato entrambe le pole-position in qualifica.

Ben Green/ Konsta Lappalainen (Emil Frey Racing Ferrari #14) ed Arthur Leclerc/Thomas Neubauer (AF Corse – Francorchamps Motors Ferrari #51) hanno completato nell'ordine race-1 davanti a Winward Racing Mercedes #48, WRT BMW #32, Garage 59 McLaren #58 (Gold Cup) e Rutronik Racing Porsche #96, auto sanzionata per speeding in pit road.

La corsia dei box ha negato il successo in classe Silver in race-1 alla Porsche #97 di Rutronik Racing. L'incredibile prestazione di Loek Hartog/Eshan Pieris è stata infatti vanificata dopo l'arrivo, il successo in classe è andato alla Ferrari #52 AF Corse di Marcos Siebert/ Jef Machiels.

‘Mamba’ non sbaglia race-2

La Mercedes AMG GT3 EVO #48 Winward Racing di Maro Engel/Lucas Auer ha vinto race-2 del GTWC Europe Sprint Cup dominando la scena dal primo all'ultimo passaggio.

I campioni in carica, al top nel Regno Unito anche nella seconda sfida del 2024, hanno condotto le danze fino alla bandiera a scacchi in una corsa segnata da due Safety Car per due distinti incidenti nel secondo settore della pista.

Il primo ha coinvolto la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #19 GRT ed ha ritardato la finestra dei pit stop, mentre il secondo ha visto protagonista la Porsche 992 GT3-R #97 Rutronik Racing (Silver Cup).

Seconda piazza per la BMW M4 GT3 EVO #32 Team WRT di Charles Weerts/Kelvin van der Linde, terza per la Porsche 992 GT3-R #96 Rutronik Racing di Sven Mueller/Patric Niederhauser.

AF Corse Ferrari #50 ha completato nell'ordine davanti ad Emil Frey Racing Ferrari #14, auto protagonista di un errore nell'ultimo giro che non ha permesso alla compagine elvetica di ottenere l'ultimo gradino del podio.

In Gold Cup, la Rossa #69 Emil Frey Racing non ha saputo siglare il secondo acuto consecutivo dopo le due pole di ieri in seguito ad una sosta troppo lenta. Il trofeo di classe è quindi passato nelle mani di Al Faisal Al Zubair/Jens Kligmann (AlManar Racing by WRT BMW #777).

Ferrari ha vinto tutte le classi nella race-1, Mercedes si è imposta anche in Silver nella race-2 con César Gazeau/Aurelian Panis (Boutsen VDS Mercedes #10). Il binomio ha tenuto testa a Ezequiel Pérez Companc/Alex Aka (Tresor Attempto Racing Audi #99).

Prossi ma tappa tra due settimane a Zandvoort, altro round presente nel calendario della Sprint Cup.

Luca Pellegrini