F1 | Stabilite dalla F1 Commission novità regolamentari e innovazioni per il 2025

La quinta riunione della F1 Commission per il 2024 si è svolta a Ginevra, guidata dal Direttore FIA delle monoposto, Nikolas Tombazis, e dal CEO della F1, Stefano Domenicali. Durante l'incontro sono stati discussi e approvati nuovi regolamenti tecnici e sportivi per il 2025 e 2026. Tra i temi centrali, il miglioramento delle condizioni per i piloti nelle gare più calde, con un kit di raffreddamento per gli abitacoli attivo dal 2025. Inoltre, sono stati trattati aspetti relativi all'inclusività nel linguaggio regolamentare e ad aggiornamenti finanziari per le iniziative di sostenibilità.

Dal 2025 introdotto il sistema di raffreddamento

Nel corso della riunione a Ginevra, la F1 Commission ha approvato un nuovo sistema di raffreddamento per i piloti che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2025. Questa modifica tecnica, che si applicherà nei Gran Premi più caldi, rappresenta una soluzione volta a migliorare la sicurezza dei piloti in condizioni climatiche estreme, come evidenziato dalla gara in Qatar del 2023, dove diversi piloti avevano accusato malori a causa del caldo intenso.

Il nuovo sistema di raffreddamento, sviluppato dopo test incoraggianti, è progettato per introdurre un flusso maggiore di aria fresca all'interno dell'abitacolo, alleviando le difficoltà respiratorie e i malesseri legati al surriscaldamento. Nonostante i dettagli tecnici non siano ancora stati del tutto resi noti, la FIA ha escluso un vero sistema di aria condizionata, optando invece per un design semplificato e leggero che sarà applicato solo su richiesta della Federazione nei Gran Premi in cui le temperature supereranno un limite prestabilito.

Questa innovazione andrà ad affiancare altre misure già introdotte, come l'apertura supplementare sul telaio per aumentare la ventilazione nel cockpit. A causa del nuovo sistema di raffreddamento, nei weekend in cui il kit sarà richiesto, il peso minimo delle monoposto verrà modificato, assicurando così che la sicurezza dei piloti rimanga la priorità senza compromettere le prestazioni delle vetture.

Protocollo in griglia di partenza

Oltre all’approvazione del sistema di raffreddamento per i piloti, la F1 Commission ha aggiornato il protocollo per la definizione della griglia di partenza in caso di ritiro anticipato di una vettura. La revisione è stata sollecitata da episodi come quello accaduto nel recente GP del Brasile, in cui Alex Albon non ha potuto partecipare alla gara a causa di gravi danni subiti durante le qualifiche.

Fino ad ora, quando una vettura veniva ritirata prima della gara, lo slot occupato nella griglia rimaneva vuoto. La nuova procedura prevede che, in questi casi, la griglia venga aggiornata per permettere ai piloti retrocessi di guadagnare posizione, migliorando così la dinamica di partenza.

Questo intervento mira a evitare che la griglia rimanga “parzialmente vuota”, promuovendo un’ulteriore competitività.

Credits: Mercedes-AMG F1

Sprint rookie nel 2026

Nel corso della riunione, è stata discussa la possibilità di organizzare una gara Sprint dedicata ai rookie, proposta inizialmente prevista per la fine della stagione attuale in sostituzione dei test. La F1 Commission, pur confermando il suo interesse, ha deciso di posticipare il progetto, annunciando che sarà nuovamente valutato nel 2025, con l’ambizione di introdurlo ufficialmente nel 2026. Questo progetto mira a dare una piattaforma ai piloti esordienti per mettere in mostra il loro talento in un contesto competitivo, ma la sua introduzione è stata rinviata a causa di vari fattori organizzativi e logistici.

Modifiche normative

Sono state inoltre esaminate e approvate varie modifiche normative che impatteranno le stagioni future. Tra queste, spicca l’estensione delle esenzioni al tetto dei costi per le spese legate alle iniziative di sostenibilità, un passo significativo verso l'integrazione delle pratiche ecologiche nel mondo della F1. Per quanto riguarda le normative finanziarie, verranno introdotte per il 2026 anche delle misure per migliorare la trasparenza e la riservatezza durante le indagini.

Il lavoro sulla regolamentazione per il 2026 sta procedendo a ritmo serrato, con aggiornamenti anche sui regolamenti tecnici e sportivi. Le bozze aggiornate, rilasciate in ottobre, hanno risposto a richieste dei team, introducendo modifiche come un maggiore carico aerodinamico e maggiore libertà progettuale. Tuttavia, la FIA ha sottolineato che il regolamento definitivo sarà pronto solo al termine della stagione 2024, pronto per l'approvazione del Consiglio Mondiale dell'Automobile.

Sul fronte sportivo, la Commissione ha anche approvato una revisione del regolamento per garantire l'adozione di un linguaggio neutro dal punto di vista del genere. Questa modifica, che risponde a una crescente attenzione verso l'inclusività, è in linea con altre categorie, come la F2 e F3, che hanno già applicato tale cambiamento. L’adozione di un linguaggio neutro è una mossa significativa, dato che storicamente i regolamenti erano redatti utilizzando il maschile generico nonostante la F1 non sia mai stata dichiarata una categoria prettamente maschile.

Conclusione

Il lavoro sulle normative tecniche e sportive proseguirà senza sosta, con l'intento di assicurarsi che ogni sezione del regolamento sia pronta per essere esaminata dal Consiglio Mondiale nella sua riunione del 2025.

Queste modifiche potrebbero segnare un cambiamento significativo nel modo in cui la F1 si prepara per le sfide future, mantenendo l’equilibrio tra innovazione e sostenibilità.

Anna Botton