Ferrari Challenge | Altoé ed Hassid regnano a Le Castellet

Week-end da incorniciare in Francia in quel di Le Castellet nel Ferrari Challenge Europe per Giacomo Altoé e Henry Hassid, rispettivamente a segno nel Trofeo Pirelli e nella Coppa Shell.

Trofeo Pirelli, race-1: Altoé parte forte

Nuova convincente affermazione per Giacomo Altoè, partito dalla pole position grazie al tempo di 2’00”974 fatto segnare in qualifica con la sua Ferrari 296 Challenge numero 2. Il giovane italiano si è reso protagonista di una prestazione autoritaria, distaccando gli avversari e tagliando il traguardo con il miglior crono sul giro (2’02”617). Al secondo posto chiude Bence Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa), autore di una prova regolare, mentre sul terzo gradino del podio sale l’ex pilota di Formula 1 Timo Glock (Autohaus Hulrich).



Avvincente e serrata la gara del Trofeo Pirelli Am, con il danese Claus Zibrandtsen che riesce a mantenere la prima posizione al via e, protetto tra i piloti della classe superiore, conquista un nuovo successo che gli permette di incrementare il distacco in testa alla graduatoria generale, anche grazie al punto supplementare per il giro più veloce della classe. Seconda piazza, la terza consecutiva, per il britannico Andrew Morrow (Charles Hurst) e terza per Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport).

Altoé si ripete nella race-2

Gara vibrante che vede Giacomo Altoè avere la meglio di Luca Ludwig (MERTEL Motorsport) grazie al decisivo sorpasso all’ultima curva del penultimo giro. Il tedesco scatta meglio alla bandiera verde e prende il comando, contenendo per tutta la durata della prova il ritorno di Altoè, partito dalla pole con il tempo di 2’00”635. L’italiano, che fa segnare anche il miglior crono sul giro in gara in 2’03”047 con la 296 Challenge numero 2, trova lo spazio giusto per passare proprio nel finale, contenendo i tentativi di controsorpasso di Ludwig. Con la penalizzazione di 10 secondi inflitta al terzo al traguardo, Timo Glock (Autohaus Ulrich), per aver guadagnato terreno con un’uscita dai limiti del tracciato, sul gradino più basso del podio sale un sempre positivo Bence Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa).



Quinto successo consecutivo per Claus Zibrandtsen nel Trofeo Pirelli Am. Partito dalla prima posizione, il giovane danese mantiene la testa della corsa per tutti i 30 minuti, facendo segnare anche il miglior crono della classe e allungando così il vantaggio in classifica generale. Alle sue spalle si classificano nell’ordine Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) e Hanno Laskowski (Emil Frey Racing).

Ferrari Challenge Europe in azione al Paul Ricard - Credits: Ferrari

Coppa Shell, Henry Hassid dalla pole alla vittoria in race-1

Il francese Henry Hassid trasforma la pole position in vittoria, al termine di una gara condotta tutta in testa. Dopo una prima fase caratterizzata dall’ingresso della Safety Car e l’esposizione della bandiera rossa necessaria per il ripristino della pista a seguito di un contatto nelle retrovie del gruppo, senza conseguenze per i piloti, il leader della classifica generale allunga progressivamente il vantaggio sugli inseguitori, tagliando il traguardo per primo per la terza volta in stagione, con il miglior crono sul giro in 2’04”919. Seconda posizione per Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM), mentre terzo è Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team) che riesce proprio all’ultimo giro a superare Tibor Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa), alla fine quinto alle spalle anche del rientrante Ernst Kirchmayr (Kessel Racing).



Ottava volta sul podio, e quinta sul gradino più alto, per Zois Skrimpias nella Coppa Shell Am. Il greco mantiene la testa dopo essere partito dalla prima casella in griglia e conduce per tutti i 30 minuti, facendo segnare anche il miglior tempo sul giro di classe. Alle sue spalle arriva Eric Cheung (Formula Racing), mentre terzo è il giovane tedesco Jan Sandmann (Kessel Racing).

Coppa Shell, Hassid x2

Fine settimana perfetto per Henry Hassid che conquista, con una prova sempre in testa, anche Gara 2. Partito dalla pole position, il francese difende la leadership dai tentativi di sorpasso di Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM) nelle prime curve, per poi guadagnare progressivamente vantaggio e tagliare per primo il traguardo con il miglior tempo sul giro in 2’04”588. Dietro l’italiana, seconda come ieri, completa il podio Tibor Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa).



Nella Coppa Shell Am, Zois Skrimpias trasforma la prima posizione in griglia nel secondo successo del fine settimana, il sesto stagionale, difendendosi con successo dai tentativi di sorpasso del canadese Eric Cheung (Formula Racing). Terza piazza per Shintaru Akatsu (Ineco), al suo primo podio. Sfortunata la prova di Jan Sandmann (Kessel Racing), costretto al ritiro dopo aver fatto segnare il miglior crono di classe sul giro.

Prossimo appuntamento con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe dopo la pausa agostana, nel fine settimana dal 5 all’8 settembre, sul circuito del Nürburgring