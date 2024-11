MotoGP | GP Malesia, Practice: Bagnaia beffa Martín con un colpo di coda

Con un ultimo settore da cineteca, Francesco Bagnaia conquista le Practice MotoGP al Gran Premio di Malesia. Il piemontese si avvicina al record della pista da lui fatto segnare dodici mesi fa, precedendo un Jorge Martín caduto nelle fasi finali del turno. Terza posizione per Enea Bastianini, ultimo pilota sotto il piede del 1'58".

Bagnaia primo ma scontento, Martín è vicinissimo

Cambiano i circuiti, ma non i piloti che sono davanti: Francesco Bagnaia e Jorge Martín sono protagonisti indiscussi del Venerdì di Sepang. Il bi-campione del Mondo in carica chiude con il crono di 1:57.679, giusto 50 millesimi in meno rispetto al rivale per il titolo iridato. Il Venerdì del #1 non è stato affatto facile: Bagnaia ha cercato delle soluzioni durante la prima metà del turno dopo delle FP1 in difficoltà. Problemi apparentemente risolti per Bagnaia, che con il time attack riesce a strappare la prima posizione allo spagnolo di Prima Pramac Racing. Un approccio pragmatico da parte del piemontese, come spesso accade: con problemi sia di setup che (probabilmente) dal punto di vista tecnico, Bagnaia è arrivato solo a fine turno al livello di Martín, veloce fin dal primo minuto in Malesia. Unico neo sul Venerdì del futuro pilota Aprilia è la caduta in curva 1 nei giri finali: la più classica delle perdite d'anteriore per il #89, che finisce nel ghiaione senza conseguenze.

Bastianini è 3°, Márquez in Q2 col brivido

I Fantastici 4 della MotoGP non si sono messi davanti a tutti nelle Practice di Sepang: o almeno, ne manca uno. Enea Bastianini è 3° in un tracciato che storicamente gli piace e sul quale ha vinto in maniera trionfale giusto dodici mesi fa. Colpo di coda per Aprilia e Maverick Viñales: se il compagno Aleix Espargaró ha vissuto una giornata da incubo con ben due cadute in curva 9 e un 17° posto finale, lo stesso non si può dire per il futuro pilota KTM. Viñales ha passato gran parte delle Practice nelle posizioni di rincalzo, salvo poi risalire la china nei minuti finali. Il #12 chiude 4° in 1:58.141 e precede Álex Márquez, vincitore della Sprint in Malesia nel 2023.

Grande giornata per Yamaha, arrivata all'ultima tappa del tour asiatico con un aggiornamento al motore della M1. Ne giovano Fabio Quartararo ed il compagno Álex Rins, rispettivamente in 6ª e 8ª posizione alla fine dei 60' di Practice. Tra i due si piazza un ex Yamaha, Franco Morbidelli: l'italo-brasiliano si è piazzato direttamente in Q2 all'ultimo secondo, scalzando Pedro Acosta (11°). Chiudono la top 10 Jack Miller e Marc Márquez, solo 76 millesimi davanti al pilota GASGAS e quindi dentro per il rotto della cuffia. Ventunesima posizione per Andrea Iannone in 1:59.618, vicino al gruppo di Honda con Luca Marini 18°.

MotoGP | GP Malesia: i risultati delle Practice

Valentino Aggio

