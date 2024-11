IRC | Spielberg: D’Ippolito si riconferma su Rabitti

La terza settimana di gara per la Sprint Cup dell’Italian Racing Championship 2024/25 si è disputata sulle colline stiriane del Red Bull Ring di Spielberg per una gara notturna dall’alto contenuto di spettacolo e di colpi di scena. Il copione, però, è sempre lo stesso nella categoria PRO, Guido D’Ippolito ha conquistato infatti la quarta vittoria in 4 gare sulla Lexus della DMC Racing Team davanti ad un rinascente Riccardo Rabitti (Audi, Dynamic Racing Simulation) ed a Gianluca Candarella (Lamborghini, Fenix Racing Team). LiveGP.it, media partner dell'IRC, vi offre il recap di quanto successo due settimane fa in Austria.

Il riassunto della gara PRO

Ancora una volta D’Ippolito è partito dalla pole position con l’obiettivo di riconfermarsi, ma stavolta ha dovuto lasciare spazio alla partenza ad un Rabitti che in maniera aggressiva si è portato al comando della gara per dettare il ritmo. Guido riprenderà la leadership pochi giri dopo, ma solo perché Riccardo ha provato una strategia alternativa con una sosta anticipata per smarcarsi e provare a passarlo con l’undercut: nonostante il giro veloce, però, D’Ippolito gli è rimasto davanti ed ha tagliato il traguardo per primo. Terzo posto in solitaria per un Candarella che si è confermato ancora una volta sul podio dopo un’altra gara solida, mentre dietro ai primi tre c’è il vuoto, con Nicola Coccia (Audi, Skizzobike) che è il primo degli altri e ha chiuso in quarta posizione solitaria.

Ancora più indietro abbiamo avuto una lotta per la top 5 serrata e decisa negli ultimi giri anche grazie alla strategia e al timing della sosta. Ad avere la meglio è stato Matteo De Stefano (Lamborghini, B.R.C. Racing Team) che l’ha spuntata sul traguardo su Will Friedmann (Porsche, The French Connection), poco dietro un ottimo Andrea Mattavelli (Nissan, Virtual Pro Racing) ha firmato il suo miglior piazzamento con il settimo posto. Egli ha preceduto i suoi compagni Aldo Barile (Ferrari) e Francesco Iaconissi (McLaren), mentre Marco Della Rodolfa (Audi, DMC Racing Team) ha completato la top 10. Solo 14° invece un Leonardo Pipitone (McLaren, Hydra V-Racing Team) che ha pagato diverse penalità di cui una all’ultimo giro per track limits.

Le altre classi

Nella categoria GT si è aggiunto un nuovo nome all’albo d’oro della categoria con Fabio Plaku che ha trionfato sulla Porsche della Race Revolution dopo una gara rocambolesca. Con lui sul podio il francese Matthieu Simon su un’altra 992 GT3 e Fabio Travaglioli sulla Ferrari del Virtual Pro Racing. Gara segnata soprattutto dagli incidenti al primo giro di cui spicca quello di Juri De Martino (Bentley, R4W) che in uscita di curva 3 è andato a tamponare il poleman Andrea Schiavone (Mercedes, Wembli Racing). Penalizzato per l’episodio, De Martino è sceso da quarto a settimo dietro a Gennaro Panico (Porsche, Skizzobike), Paolo Spagnolo (McLaren, Cip&Ciop) e Alessandro Vichi (Ford), mentre la top 10 è stata completata da Hegoi Zenari, Simone Pignatelli a Alex Gibin.

In classe AM, invece, rimane imbattuto Cele Babuzzo che con la sua Audi R8 si è preso la vittoria anche al Red Bull Ring dopo una gara dominata dall’inizio alla fine. Sono saliti con lui sul podio Mattia Cianchi e Graziano Cavallo con le loro McLaren di Poison Racing Team e Wembli Racing. Appena dietro Enrico Ippolito (Ferrari, La Dolce Vita Racing Team) per la quarta posizione seguito da Alessandro Leggio e Tiziano Ferrari (Lamborghini, Poison Racing Team per entrambi). Settimo Matteo Porrini (BMW, La Dolce Vita Racing Team) che ha concluso davanti ad Andrea Michiante, Mirko Ricchi e a Juan_GR72 per la top 10. Nella ROOKIE, infine, torna alla vittoria Matteo Critelli (Porsche, JTB Motorsport) davanti a Riccardo Mastrosanti e a Alex Fiorillo.

Statistiche

D’Ippolito e Babuzzo continuano a rimanere imbattuti con 4 successi in 4 gare, una striscia di vittorie consecutive che dista solo 2 affermazioni dal record di Panico nella stagione 2023;

D’Ippolito aggancia De Stefano per numero di vittorie nella classe PRO dell’IRC;

La vittoria di Fabio Plaku in GT rende la Race Revolution la 19a squadra a vincere una gara all’interno dei campionati IRC;

Plaku è il sesto pilota a vincere una gara con la Porsche, portando la casa di Stoccarda al secondo posto per numero di piloti vincenti (dietro solo alla Ferrari);

Con le vittorie nelle classi GT e ROOKIE, la Porsche aggancia la Lamborghini al secondo posto della classifica all-time dei marchi con 12 successi;

L’IRC tornerà in pista questa settimana per la prima Extended Race della stagione dall’Hungaroring, dove ci saranno una sessione di Superpole con un giro solo per pilota e due soste obbligatorie. L’appuntamento è sempre da martedì al giovedì dalle ore 21 per la diretta delle classi AM, GT e PRO sui canali Twitch dell’IRC Championship e YouTube di LiveGP.it.