Dakar 2026 | Moto, Stage 4: tripletta Honda con Schareina al comando

La quarta tappa della Dakar 2026 per le moto è dedicata alla Maratona, con un percorso di 417km che inizia e si conclude a Alula. In uno degli stage più attesi di tutta l'edizione a prevalere è ancora una volta Tosha Schareina, che porta a casa la seconda vittoria consecutiva in un podio tutto Honda e si prende la testa della classifica generale.

Schareina primo pilota di una tripletta Honda

Dopo la vittoria nello Stage 3 che ha interrotto il dominio KTM, Tosha Schareina è riuscito a portare a casa il suo secondo successo dell'edizione 2026, chiudendo il percorso in 4:31:56 e regalandosi il primo posto in una delle tappe più difficili di tutta la corsa. Prestazione degna di nota da parte dello spagnolo, che taglia il traguardo seguito a strettissimo giro dal suo compagno di squadra Ricky Brabec. Lo statunitense ha infatti terminato lo stage a soli 6 secondi di distanza da Schareina, in un podio dominato da Honda e che è stato completato da Skyler Howes. Anche lui portabandiera HRC, ha chiuso a 10 secondi di distacco dal duo di testa, completando una tripletta storica per il marchio Honda in Dakar. Il primo ad interrompere la striscia di piloti HRC è stato poi Ross Branch, che ha portato il marchio Hero al quarto posto della tappa, chiudendo a poco più di 16 secondi dalla testa del gruppo, in uno stage che è stato particolarmente combattuto.

Sanders si prende il quinto posto e perde la leadership, ottavo Canet

La quarta tappa ha sconvolto gli equilibri della classifica generale delle moto, con Daniel Sanders che chiudendo al quinto posto lo stage della Maratona è scivolato in terza posizione. Il campione in carica dell'edizione 2025, infatti, non è riuscito a fermare la supremazia di Schareina, che ora si trova in testa alla classifica provvisoria. A pari tempo con lo spagnolo c'è anche Ricky Brabec, compagno di squadra di Schareina e detentore del suo stesso crono, ma a fare fede è il più veloce nell'ultimo stage disputato, motivo per cui il numero #68 è in testa al momento. Tappa sfortunata anche per Edgar Canet, che dopo aver vinto i primi due stage ed aver battuto il record di vincitore più giovane di una tappa delle moto, ha chiuso lo Stage 4 in ottava posizione, perdendo sempre più terreno in classifica generale. Lo spagnolo di casa KTM si trova al momento in quarta piazza provvisoria, con un distacco di +11':22". A precedere Canet al traguardo sono stati Ignacio Cornejo, quinto nella tappa e ottavo nella generale e Luciano Benavides in sesta posizione, che al momento è in quinta posizione nella classifica provvisoria.

Dakar 2026 | Top10 della classifica generale dopo lo Stage 4

