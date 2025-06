MotoGP | GP Aragón: Bagnaia rialza la testa e torna sul podio

Archiviata la giornata complicata di ieri, Pecco Bagnaia ritorna sul podio nel GP di Aragón, chiudendo in terza posizione alle spalle degli imbattibili fratelli Marquez. Un podio importante che dona nuovamente fiducia al campione italiano.

Bagnaia irriconoscibile

La giornata di sabato aveva lasciato un clima teso in casa Ducati. Lo zero nella Sprint Race di MotoGP sembrava dare continuità al periodo negativo di Pecco Bagnaia. La domenica del pilota italiano però è iniziata in modo completamente diverso. Già dal warm up del mattino, Pecco Bagnaia è sembrato aver ritrovato fiducia con la sua moto riuscendo a girare su tempi simili a quelli dei suoi avversari. In gara poi abbiamo visto un Pecco Bagnaia irriconoscibile rispetto alla giornata di ieri. Se nella Sprint non aveva mai trovato il ritmo, oggi ha subito fatto vedere un buon passo gara, che gli è valso la terza posizione alle spalle di Álex Márquez.

Credits: Ducati Corse su Instagram

Durante tutta la gara il pilota Ducati è riuscito a tenere il passo gara dello spagnolo, ma non riuscendo mai ad avvicinarsi a sufficienza per poter portare un attacco. É un podio che vale oro per il due volte campione del mondo. In ottica mondiale non recupera punti e si trova ora a -93. Ma a livello di fiducia, questo podio vale come una vittoria. Al termine della gara Bagnaia ha dichiarato: “Oggi per noi non è soltanto un terzo posto, ma anche il recupero di tanta fiducia, l’unica cosa di cui avevo bisogno”.

Bagnaia: “Abbiamo fatto una piccola modifica che mi ha dato fiducia”

Bagnaia ha raccontato ai microfoni di Sky Sport MotoGP le difficoltà affrontate negli ultimi weekend: “Sono tre weekend di gara dove lavoriamo facciamo il massimo e poi per un motivo o per un altro ogni volta non riusciamo a concludere. Anche ieri nonostante avessimo fatto bene tutto il weekend, abbiamo di nuovo faticato molto nella Sprint dove non sono riuscito per niente a far funzionare la gomma davanti. Mentre oggi da subito sono partito meglio e la modifica che abbiamo provato nel warm up, mi ha sicuramente aiutato molto. E sapevamo che una piccola cosa poteva aiutarci, ed è stato un piccolo aiuto che però mi ha dato più confidenza, soprattutto con i freni ed è quello che mi ha permesso di riuscire ad essere più competitivo”.

Dopo la giornata di ieri, è stata apportata una piccola modifica sulla Ducati di Pecco e il campione del mondo ha spiegato: “Si tratta di un cambio tecnico. Da i freni 340 fascia alta, sono passato ai 355 che sono dei dischi più grossi. É una piccola cosa che mi ha aiutato a poter gestire meglio la fase di ingresso".

Giulia Pea