Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 04/05 ottobre
Segui in diretta su LiveGP.it tutte le gare del weekend senza perdere tempo a cercare i link...in giro per il web
Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!
Torna il DTM con la finalissima di Hockenheim, le due competizioni verranno mostrate in diretta per l'Italia su DAZN. Appuntamento anche con l'epilogo del BTCC (Brands Hatch), le gare della Formula Regional Europe (Hockenheim) e la tappa decisiva di Donington Park del British GT Championship.
Buon divertimento con tutto il motorsport in diretta streaming su LiveGP.it e…continua a seguirci per i prossimi appuntamenti in pista!
NB - LE GARE DEL DTM SONO VISIBILI PER L'ITALIA SU DAZN: SABATO E DOMENICA LE DUE SFIDE DI HOCKENHEIM ALLE 13.30
Le dirette di sabato 04 ottobre
9.20 | DTM - Q1 Hockenheim
16.50 | British GT Championship - Donington Park qualifiche
16.25 | Formula Regional - Hockenheim race-1
Le dirette di domenica 05 ottobre
9.25 | DTM - Q2 Hockenheim
10.10 | Formula Regional - Hockenheim race-2
11.30 | BTCC - Brands Hatch race day
14.00 | British GT Championship - Donington Park qualifiche