F1 | GP Ungheria, qualifiche: Mercedes sorride con Russell, delusione per Antonelli

E’ stata una qualifica del GP d’Ungheria di F1 a due volti per Mercedes, con George Russell che si è qualificato quarto mentre Andrea Kimi Antonelli ha fatto soltanto quindicesimo. Il Team di Brackley però ha dato segni di ripresa all’Hungaroring rispetto alle ultime uscite come dimostra il tempo dell’inglese che ha sfiorato la pole.

Russell sfiora la pole

Le qualifiche del GP d’Ungheria di F1 sorridono soltanto in parte a Mercedes, con George Russell che ha siglato il quarto tempo e partirà dalla seconda fila, mentre Andrea Kimi Antonelli è stato eliminato in Q2 con il quindicesimo tempo. L’inglese è riuscito quasi a sfiorare l’impresa considerato che il suo riferimento è stato più lento di soltanto 53 millesimi dalla pole position di Leclerc. Il Team di Brackley però proprio qui all’Hungaroring ha deciso di riportare in pista la vecchia sospensione posteriore bocciando quella nuova, mossa che sembra aver pagato almeno con Russell considerate le difficoltà riscontrate nelle ultime uscite stagionali.

Al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria George Russell ha dichiarato: “È sempre frustrante arrivare così vicino alla pole ma non riuscire ad ottenerla. Detto questo, non pensavo di trovarmi a soli 53 millesimi dalla prima posizione nelle qualifiche prima del fine settimana. La pole position oggi era decisamente alla nostra portata. Ho commesso un errore che mi è costato un decimo e senza quello saremmo in prima fila. Anche il mio ultimo giro della Q3 non è stato il miglior giro della sessione, quindi c’era più ritmo a disposizione”.

Sulla gara di domani l’inglese invece dichiara: “Oggi abbiamo visto quanto siano stati importanti i cambiamenti delle condizioni meteorologiche e della temperatura. È probabile che sarà qualcosa che vedremo anche nella gara di domani. È stato incoraggiante vedere il passo avanti che abbiamo fatto dopo i cambiamenti che abbiamo apportato anche qui. Questo, e partire dalla seconda fila, dovrebbe darci l’opportunità di lottare per il podio domani. Probabilmente sarà una battaglia interessante”.

Delusione Antonelli

Chi rimane deluso invece è Andrea Kimi Antonelli, che come detto prima non riesce ad andare oltre il quindicesimo tempo. Il giovane pilota italiano però aveva fatto segnare dei buoni riferimenti in Q1 il che sembrava essere incoraggiante per il proseguo della sessione. In Q2 però Antonelli si è visto cancellare il giro buono per aver infranto i track limits, relegandolo cosi in quindicesima posizione. Senza questa penalità il pilota italiano avrebbe ottenuto la sesta fila, che in previsione di domani lo avrebbe aiutato ad entrare in zona punti, mentre invece domani sarà una gara tutta in salita per lui.

Interpellato al termine della sessione Antonelli ha dichiarato: “Ho sentito molta più fiducia nella macchina ed in me stesso questo fine settimana. Mi sentivo bene prima delle qualifiche e la Q1 è andata bene. È quindi fastidioso e frustrante essere eliminati nella Q2. Sono uscito dall'ultima curva per iniziare il mio ultimo giro e ho sentito meno grip con le gomme posteriori rispetto al tentativo precedente. La situazione è peggiorata nel corso del giro, quindi è probabile che avessimo un po’ troppo caldo per quanto riguarda la temperatura delle gomme. Avevamo sicuramente il ritmo per passare alla Q3 e lottare per le prime posizioni della griglia. Dovremo esaminare i dati e capire come possiamo migliorare la prossima volta.

Domani Antonelli dovrà cercare una clamorosa rimonta per entrare in zona punti: “Domani è un altro giorno e cercheremo di capire come possiamo lottare per conquistare punti. Le previsioni del tempo sono contrastanti e saremo preparati per tutti gli scenari. Abbiamo avuto un buon ritmo nel nostro long run nelle FP2 e speriamo di poterlo sfruttare”.

Julian D’Agata