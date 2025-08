F1 | GP Ungheria, qualifiche: magia Leclerc, prima pole stagionale per la Ferrari

Il colpo da maestro che sovverte i pronostici e riporta la Ferrari davanti a tutti. Charles Leclerc regala una prodezza nelle qualifiche del GP Ungheria, strappando la pole position con un giro perfetto e beffando le due McLaren, sino a quel momento dominatrici del weekend di Budapest. Un finale imprevedibile e sicuramente inaspettato, con le condizioni della pista improvvisamente mutate nel finale del Q3 che hanno consentito al monegasco di precedere Piastri e Norris. Sorpresa Aston Martin in terza fila, delude ancora Lewis Hamilton.

Leclerc beffa le McLaren nelle qualifiche di Budapest

A kind of magic. Basterebbe usare un celebre pezzo dei Queen per descrivere la magia messa a segno oggi da Charles Leclerc, capace di conquistare una straordinaria pole position e di riportare la Rossa davanti a tutti, a quasi dieci mesi di distanza da quanto fatto da Carlos Sainz in Messico. Un risultato che vale doppio, considerando le caratteristiche del tracciato magiaro che non facilitano di certo i sorpassi in gara, ma anche in virtù della superiorità praticamente disarmante messa in atto dal duo McLaren sino alla vigilia del Q3. Improvvisamente, le condizioni della pista hanno subito un rapido mutamento, con il vento che ha giocato un ruolo fondamentale impedendo alle due monoposto papaya di migliorare l'1.15:372 del pilota monegasco, che si è così messo alle spalle per 26 millesimi Piastri e per 41 Norris.

Sorpresa Aston Martin in terza fila

Una qualifica tiratissima ed incerta nell'ultima fase, con ben sei piloti racchiusi in poco più di un decimo: George Russell è infatti arrivato ad un passo dal conquistare l'impresa, dovendosi accontentare del quarto tempo a 0"053 dal leader, mentre le Aston Martin si sono confermate su alti livelli, monopolizzando la terza fila dello schieramento con Alonso e Stroll. Splendida prestazione anche da parte di Gabriel Bortoleto, capace di portare la Sauber in settima posizione e di precedere la Red Bull del campione del mondo in carica Max Verstappen, il quale ha evitato l'incubo del taglio in Q2 ma non è riuscito ad andare oltre l'ottava piazza. A completare la top ten ci saranno le due Racing Bulls di Lawson e Hadjar, capaci di fare vittime illustri in un finale del Q2 altrettanto sorprendente e imprevedibile.

Ancora delusioni per Hamilton e Antonelli

A farne le spese è stato Lewis Hamilton, il quale non è riuscito ad esprimersi sui livelli del compagno di squadra rimanendo eliminato a sorpresa, nonostante le incoraggianti prestazioni messe in mostra nelle libere. Discorso analogo per Kimi Antonelli, incredibilmente 15° dopo una sessione da dimenticare: il bolognese si era espresso su ottimi livelli nel proprio primo tentativo nel Q1, salvo poi rischiare di rimanere eliminato per la scelta Mercedes di tenerlo fermo ai box; nel Q2, l'unico tentativo buono lo ha visto infrangere un track limit alle prese con una monoposto decisamente sovrasterzante, il che ha costretto gli Stewards a cancellare il tempo che gli avrebbe consentito di scattare dalla sesta fila. Sorpresa in positivo per Colapinto, che porta l'Alpine in Q2 e riesce finalmente nell'impresa di mettersi alle spalle il compagno Gasly, mentre l'ultima fila dello schieramento sarà occupata da Hulkenberg e Albon.

Il GP Ungheria domani alle 15:00

L'appuntamento con il GP Ungheria è per le 15:00 di domani: sarà fondamentale la partenza, per consentire a Leclerc di tenere a bada le due McLaren e tentare di mettere a segno un'altra impresa impossibile.

Marco Privitera