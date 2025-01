La Formula 1 accende i... fornelli con Gordon Ramsay

La F1 moderna continua ad attrarre nel Circus sempre più VIP e personaggi di spicco da altri mondi (come il tennista italiano Jannik Sinner). Anche l'ultimo nome non è da meno, con Gordon Ramsay che ha appena stretto un'importante partnership con la Formula 1 per portare la sua cucina in tappe selezionate del calendario attraverso la premium hospitality del paddock denominata “F1 Garage".

Ramsay in viaggio con la F1: tra le 10 tappe c'è anche il GP Italia

Con 17 stelle Michelin in bacheca, 25 ristoranti in gestione tra Regno Unito e Stati Uniti e la conduzione di diversi programmi televisivi tra cui spiccano MasterChef e Hell's Kitchen, Gordon Ramsay è diventata una celebrità nel mondo culinario e non solo. Il noto chef scozzese, che conta oltre 18 milioni e mezzo di followers su Instagram, condivide inoltre un buon rapporto con la Formula 1, soprattutto dopo che ha prestato i suoi servizi culinari nel GP Las Vegas dello scorso anno.

A seguito del gran successo riscosso nell'area hospitality della gara in Nevada, Gordon Ramsay tornerà a collaborare con la F1 con l'obiettivo di unire la sua passione per questo sport alla sua vasta esperienza culinaria e portare, insieme ai suoi Executive Chef, dei menu gourmet ispirati dalle località dei Gran Premi con ingredienti accuratamente ricercati.

La nuova partnership avrà inizio quando F1 Garage riaprirà i battenti al GP Miami del 2-4 maggio, con Ramsay che farà visita a tutte le tappe della zona hospitality premium della Formula 1. Esse saranno 10 per la stagione 2025 e dopo quella in Florida toccherà anche Monaco, Montréal, Silverstone, Monza, Austin, Città del Messico, Las Vegas, Lusail e Yas Marina.

Credits: Getty Images / Red Bull Content Pool

Gordon: “F1 come cucina professionale ad alte prestazioni, è la partnership perfetta”

L'importanza della partnership è riassunta nella parole di Stefano Domenicali, presidente e CEO della Formula 1, che spera di sfruttare la collaborazione con lo chef scozzese per portare l'esperienza della F1 Garage ad un nuovo livello:

Siamo elettrizzati di iniziare un'eccitante collaborazione con uno chef rinomato a livello mondiale come Gordon Ramsay. F1 Garage è un'esperienza unica nel nostro sport, che offre ai nostri fan un accesso senza precedenti dentro il mondo della Formula 1. La nostra visione è di offrire un'esperienza F1 premium attraverso un viaggio unico non solo in pista, ma anche a tavola, con standard di eccellenza che riflettono la passione e l'anima di questo sport. Non vediamo l'ora di iniziare questo accordo interamente dedicato ai nostri ospiti, che li vedranno protagonisti di un'esperienza indimenticabile, a partire dal GP Miami.

Molta attesa anche per lo stesso Gordon Ramsay, che è sempre rimasto stregato dal mondo della F1 e che ha spiegato il perché di questa sua passione e di come essa abbia influenzato questa partnership:

La mia passione per la F1 è ben nota ma è la complessità e la velocità di queste vetture e il talento che c'è dietro alle tante persone che le costruiscono e le controllano che mi affascinano così tanto. In molti modi la F1 è una cucina professionale ad alte prestazioni, quindi questa è la partnership perfetta per noi e per il nostro crescente gruppo di ristoranti internazionali. Siamo eccitati riguardo a quello che possiamo offrire agli ospiti di F1 Garage e non vediamo l'ora di cominciare a Miami questo maggio.

Ritornando al titolo, la F1 si prepara dunque ad accendere i fornelli con Gordon Ramsay per aumentare sempre di più la qualità dell'esperienza ai fan (e le proprie tasche). L'augurio è quello che Gordon non si vada a scottare con le sue celebri parolacce, specialmente con la FIA sempre “vigile” e “attenta” riguardo alle F-word…

Andrea Mattavelli