GTWC Europe | 24h Spa: Porsche e Lamborghini provano a mettere in difficoltà BMW ad 8h dalla fine

Alex Malyhin/Joel Sturm/Klaus Bachler svettano con Pure Rxcing Porsche #911 a 8h dal termine della 24h di Spa, appuntamento clou del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e dell'Intercontinental GT Challenge. Il team che corre anche nel Mondiale Endurance detta le danze davanti a Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper (GRT - Grasser Racing Team Lamborghini #163), BMW insegue con ROWE Racing e WRT.

Pioggia…pioggia…pioggia…

La notte della competizione GT più importante al mondo si è aperta con la pioggia e la Safety Car assolute protagoniste. Le avverse condizioni meteo hanno messo molti in difficoltà, la direzione gara ha deciso di tenere in azione la vettura di sicurezza sulla falsariga di quanto accaduto a Le Mans.

La bagarre è entrata successivamente nel vivo intorno alle tre di mattina con BMW e WRT all'assalto. Charles Weerts ha fatto la differenza ed ha provato a fare selezione con il ritorno della pioggia, il belga ha portato l'auto #32 davanti a tutti fino allo scoccare della metà gara nonostante un contatto in curva 1 nel cuore della notte.

Una penalità cambia le carte in tavola

BMW #32 ha provato a fare la differenza ed a differenza di altre squadre ha preferito scontare il proprio ‘tecnical pit’ obbligatorio da 5 minuti poco dopo lo scoccare della 12ma ora. L'ipotetico margine da parte della nota vettura di Vinvent Vosse è svanito in seguito ad una penalità di 50 secondi per aver commesso un infrazione in FCY.

Pure Rxcing Porsche #911 ha quindi ritrovato la leadership insieme alla Lamborghini #163 GRT Grasser Racing Team, presente in pole-position nella giornata di ieri dopo il nuovo giro record in qualifica da parte di Franck Perera.

Klaus Bachler ha avuto la meglio nei confronti dell'auto tricolore, le due auto mantengono la prima e la seconda posizione con un margine abbastanza considerevole nei confronti della BMW M4 GT3 ROWE Racing #998 di Max Hesse/Dan Harper/Augusto Farfus.

Restano pienamente in corsa per la vittoria anche la Ferrari #51 e le due BMW di WRT con l'auto #46 di Maxime Martin/Raffaele Marciello/Valentino Rossi che ha dovuto scontare una sanzione nel corso della notte per un contatto avuto in serata con la Ferrari #51.

Winward Racing Mercedes #57, Al Manar Mercedes #777 e Sky Tempesta Racing Ferrari #93 sono davanti a tutti in Silver, Gold e Bronze Cup al termine della notte. Allungo progressivo in PRO AM, invece, da parte di CrowdStrike by Riley Mercedes che come da copione sta facendo la differenza.



Da Spa - Luca Pellegrini