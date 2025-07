FIA F3 | Spa, Feature Race: gara annullata per pioggia, Camara resta leader

La Feature Race di FIA F3 a Spa-Francorchamps si è trasformata in un incubo logistico e di sicurezza, culminata con l'annullamento definitivo della gara dopo appena due giri completati sotto regime di Safety Car. Le avverse condizioni meteorologiche hanno reso impossibile lo svolgimento regolare della competizione, privando piloti e tifosi dello spettacolo atteso.

Partenza da incubo sotto la pioggia battente

Brad Benavides aveva conquistato la pole position davanti al brasiliano Rafael Câmara, con Callum Voisin in terza posizione. Tuttavia, rispetto alla Sprint Race del sabato, i piloti si sono trovati ad affrontare uno scenario drammaticamente diverso: una pioggia torrenziale ha colpito il circuito durante la notte, lasciando la pista in condizioni estremamente pericolose.

La Direzione Gara ha optato per una partenza dietro Safety Car, una decisione che si è rivelata insufficiente di fronte alla violenza degli elementi. Durante il giro di formazione, la situazione è precipitata rapidamente: James Hedley ha perso il controllo della sua monoposto all'iconico Eau Rouge, finendo contro le barriere. Contemporaneamente, sul rettilineo del Kemmel, Tim Tramnitz è stato tamponato da Brando Badoer, con quest’ultimo costretto al ritiro immediato.

Prima bandiera rossa e tentativi di ripresa

L'esposizione della prima bandiera rossa è durata 32 minuti, durante i quali le squadre di sicurezza hanno lavorato incessantemente per rimuovere l'acqua stagnante dalla pista. Nonostante un momentaneo miglioramento delle condizioni e le previsioni di una finestra di bassa intensità pluviometrica alle ore 9:00, la decisione di far ripartire la gara si è rivelata prematura.

Al restart, sempre sotto Safety Car, un nuovo incidente ha sigillato il destino della competizione. Tasanapol Inthraphuvasak, pilota del team Campos, nel tentativo di evitare il compagno di squadra Tsolov, che ha zigzagato per scaldare le gomme, è finito sull’erba, rimanendo bloccato sul cordolo all’altezza di Pouhon. L’incidente del pilota thailandese ha provocato un nuovo regime di Safety Car, diventato poi una seconda bandiera rossa, questa volta definitiva.

La decisione finale: gara annullata

Con soli 15 minuti rimanenti al termine della finestra temporale prevista, la Direzione Gara ha preso la decisione definitiva di annullare la Feature Race. I piloti del gruppo centrale hanno segnalato via radio l’impossibilità di proseguire a causa della mancanza di visibilità, rendendo la continuazione della gara un rischio inaccettabile per la sicurezza.

Secondo il regolamento FIA, non sono stati completati giri sufficienti sotto bandiera verde, quindi non sono stati assegnati punti per questa gara. Una decisione che ha penalizzato particolarmente Brad Benavides, autore della pole position, e i piloti del team Rodin, Callum Voisin e Roman Bilinski, che occupavano la seconda fila.

L’annullamento della gara ha lasciato invariata la classifica del campionato. Il brasiliano Rafael Câmara ha conservato la leadership con 28 punti di vantaggio su Petar Tsolov, secondo classificato.

Un vantaggio prezioso in vista delle ultime due tappe della stagione

Il circus della Formula 3 si sposta ora all’Hungaroring di Budapest per il penultimo round stagionale, in programma dall’1 al 3 agosto. Dopo la pausa estiva, la stagione si concluderà con l’attesissimo appuntamento di Monza, dal 5 al 7 settembre, dove si decideranno le sorti del campionato.

