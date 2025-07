IMSA | Road America: Porsche ancora regina, lotta aperta in GT

Dopo una breve pausa torna protagonista questo weekend l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship da Road America con tutte le auto regolarmente in azione. Le GTP raggiungono LMP2, GTD PRO e GTD, regolarmente in azione a metà luglio a Mosport per l'unico atto canadese dell'anno.

Credits: Michelin Racing USA

Acura insegue Porsche… da lontano

Porsche sfida Acura alla vigilia del round nello Stato del Wisconsin. Le 963 ufficiali hanno dominato la scena lo scorso anno ed ora proveranno a rifarsi dopo aver monopolizzato la scena nei primi round del 2025.

Mathieu Jaminet/Matt Campbell #6 e Felipe Nasr/Nick Tandy #7 sono pronti per dare battaglia contro le Acura di Meyer Shank Racing, al top a Detroit e poi anche a Watkins Glen dopo una bella lotta contro Cadillac.

WTR e Whelen Engineering inseguono il primo acuto del 2025, General Motors prova a vincere dopo il successo nella 6h San Paolo nel FIA World Endurance Championship e due secondi posti nelle ultime due uscite in IMSA WTSC.

Menzione speciale per BMW M Team RLL. Il costruttore tedesco si prepara ad abbandonare la struttura di Graham Rahal, le due entità si separeranno al termine del 2025 alla conclusione della Motul Petit Le Mans.

Credits: Porsche Motorsport

LMP2: ‘Spike’ cerca la leadership

Spike proverà a Road America a strappare il primato ad United Autosports USA. Dan Goldburg, accompagnato in Canada in via eccezionale da Tom Blomqvist, è attualmente il leader della serie con 1375 punti contro i 1297p della coppia composta da Dane Cameron/PJ Hyett.

La novità del weekend è data dall'assenza di Tom Dillmann. Il campione 2024 non sarà in azione con l'ORECA 07 Gibson #43 Inter Eiropol Competition, infortunato in seguito ad un incidente avuto nei minuti finali dell'ultima prova al CTMP. Connor De Phillippi dividerà il volante con Jeremy Clarke per questo fine settimana in attesa del rientro del titolare francese.

Credits: Courtesy to IMSA

Corvette e Porsche osservate speciali in GTD PRO

Corvette e Porsche si contendono il primato in GTD PRO dopo l'avvincente round di Mosport che ha premiato la Ferrari 296 GT3 #81 DragonSpeed di Giacomo Altoé/Daniel Serra.

L'italiano ed il brasiliano hanno corso e vinto lo scorso anno in Wisconsin, ma con Conquest Racing. La coppia ci riprova anche se l'attenzione generale sarà sulla Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #3 di Alexander Sims/Antonio Garcia e la Porsche 992 GT3-R #77 AO Racing di Laurin Heinrich/Klaus Bachler. L’auto americana vanta 1942p contro i 1903p di Rexy, la Chevy #3 non si impone nella serie dal ‘Chevrolet GP' di Mosport di oltre dodici mesi fa.

In una pista veloce come quella di Road America occhi puntati anche sulle due Ford Mustang GT3 ed alla Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #9 Pfaff Motorsport di Andrea Caldarelli/Marco Mapelli. Zero affermazioni ad oggi per la coppia italiana che a più riprese si è contesa la prima posizione nella selettiva e sempre avvincente GTD PRO.

Credits: Michelin Racing USA

Lexus minaccia il primato di Mercedes

Lexus insegue Mercedes in GTD alla vigilia del tradizionale round nel 'America's National Park of Speed'. La Lexus RC F GT3 #12 Vasser Sullivan di Jack Hawksworth/Parker Thompson insegue la Mercedes AMG GT3 EVO #57 Winward Racing, campione in carica con Russell Ward/Phillip Ellis. La differenza tra le due realtà è di 1902p e 1809 punti, la Mercedes resta avanti alla Lexus.

Da segnalare invece un piccolo cambio nell'entry list con Kenton Koch che guiderà la Ferrari #021 Triarsi Competizione e non la Mercedes #32 Korthoff Competition. Il leader del GTWC America 2025 in classe PRO cede il posto ad Elliott Skeed che guiderà l'AMG GT3 EVO #32 con il canadese Daniel Morad.

Sabato le qualifiche, domenica la gara.

Luca Pellegrini