Sim Racing | ACI Esport Formula 2025: una gara in difesa per RFM eSport a Spa

Il Campionato ACI Esport Formula 2025 arriva sul pittoresco sfondo delle Ardenne per il quinto round della stagione al Circuit de Spa-Francorchamps. Il leggendario circuito belga è stato teatro di una lotta sempre più accesa per le posizioni di testa, una bagarre che ha confermato tra i protagonisti anche il nostro team partner RFM eSport con il solo Riccardo Tocu, anche se stavolta il risultato finale non va a premiare il pilota della squadra di Emanuele Ciliberti.

Un Tocu battagliero e fortunato non va oltre il settimo posto

Con l’assenza di Matteo Bellandi per motivi lavorativi, Tocu (#901) ha cercato di difendere i colori del team sulla sola monoposto FIA F4 (IR-04) di iRacing schierata da RFM eSport e brandizzata con il marchio di LiveGP.it. In qualifica l’impegno di Riccardo viene ripagato con un buon settimo tempo a soli 576 millesimi dal tempo della pole position siglato da Andrea Bistrot (MAG-Performance).

Le sensazioni sono buone per Tocu e così è il suo scatto dalla griglia, ma il sogno di poter lottare nuovamente per il podio svanisce già alla chicane Les Combes quando un tamponamento alla frenata del Kemmel Straight tra Berloni e Caroleo scaglia la vettura di quest’ultimo in testacoda contro l’incolpevole Tocu che, dopo essere stato costretto a tagliare la chicane e a cedere posizioni, ha riportato danni lievi alla sua monoposto.

Seppur tale contatto non abbia pregiudicato fortunatamente la sua gara, il danno ha costretto Riccardo Tocu a giocare in difesa da lì in avanti, non potendo più attaccare il gruppo dei primi. Alla fine, solo la penalità drive through per Berloni e una sosta lenta di Stefano Re hanno consentito ad uno stoico Tocu di riconquistare una settima posizione che poi manterrà fino alla bandiera a scacchi per aggiungere altri 13 punti alla sua campagna.

Classifiche dopo la tappa di Spa e dichiarazioni

Con questo risultato Riccardo Tocu ha mantenuto salda la sua sesta posizione in classifica piloti con 59 punti netti mentre RFM eSport, nonostante un’altra solida prova da parte del suo pilota, ha registrato il sorpasso di Amethyst Racing nella classifica a squadre, lasciando il nostro team partner al quarto posto con 104 punti ma con una lotta al podio completamente aperta.

Queste le considerazioni di un Riccardo Tocu frustato ma comunque ottimista nel post-gara di Spa:

È stata una gara difficile fin dal primo giro. Alla partenza sono rimasto coinvolto in un contatto che mi ha fatto perdere diverse posizioni, e da lì è diventata una corsa tutta in rimonta. Sfortunatamente la macchina aveva danni lievi, quindi non ho potuto ricostruire la mia gara come volevo dopo il contatto. P7 non è il risultato che speravamo, ma considerando com’era iniziata, è quasi un piccolo successo. Ora testa bassa e concentrazione su Hungaroring: voglio tornare a lottare nelle prime posizioni.

L’Hungaroring di Budapest sarà appunto il teatro della sesta e penultima tappa del Campionato ACI Esport Formula 2025 il prossimo 11 giugno. Come sempre, l’appuntamento è per le ore 21:15 con la diretta sul canale YouTube di SimRacingLeagueTV.