F1 | GP Canada, FP2: Russell davanti, McLaren in difficoltà

Le FP2 a Montreal vedono una Mercedes al top per il GP del Canada: George Russell gira più veloce di tutti, davanti a Lando Norris e al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Il leader del Campionato Oscar Piastri conclude in sesta posizione mentre Williams piazza nuovamente entrambi i piloti in top-10.

Sintesi

La sessione inizia con un'assenza eccellente, quella di Charles Leclerc: il monegasco aveva danneggiato la propria Ferrari in un incidente che aveva causato la bandiera rossa durante le FP1 e la scuderia non ha avuto il tempo necessario per riparare la monoposto. Ricordiamo che per quanto l'impatto sembrasse “contenuto”, l'angolo di contatto con il muro ha fatto sì che i danni fossero critici per il telaio.

Pochi minuti dopo il via, il numero delle monoposto impegnate in pista scende a diciotto, con Lance Stroll che va a pizzicare il muro in uscita alla chicane veloce del secondo settore dove anni fa Jacques Villeneuve aveva distrutto la propria monoposto. Per il canadese sessione finita, con la sospensione anteriore sinistra dell'Aston Martin piegata.

Con molte scuderie ancora impegnate a trovare l'assetto buono e la necessità di salvaguardare treni di gomme medie per la gara, l'attività in pista diventa presto frenetica, con molte situazioni di traffico, dovute anche alle dimensioni importanti di questa generazione di monoposto. Franco Colapinto e Liam Lawson sono protagonisti di un caso di impeding; per il rookie di casa Alpine notiamo un nuovo testacoda, così come capitato nelle FP1.

Le scuderie e i piloti hanno impostato i programmi su gomma morbida e long run in maniera sfalsata per queste FP2: i tempi migliori della giornata arrivano nel primo terzo di sessione, con George Russell che segna il tempo migliore della sessione (1'12.123") in questa fase. La buona giornata delle Mercedes viene evidenziata anche dalle prestazioni di Andrea Kimi Antonelli, che chiuderà terzo. La monoposto di Brackley sembra andare bene con temperature relativamente basse, fenomeno rilevato a Montreal.

Nonostante il secondo posto di Lando Norris, le McLaren non sembrano in gran forma per il GP del Canada, mentre Max Verstappen (il più veloce nelle FP1) conclude in nona posizione, tra l'altro dopo un lungo rimediato nelle fasi finali della sessione. Lewis Hamilton, alla guida dell'unica Ferrari in pista, porta a termine il lavoro impostato dalla scuderia, girando estensivamente sulle gomme medie e concludendo in ottava posizione.

Classifica

Credits: profilo Twitter F1

Luca Colombo