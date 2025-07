Altra tragedia: il motociclismo piange Pau Alsina Sánchez

Un altro lutto invade il motociclismo. Pessime notizie arrivano dalla Spagna, dove Pau Alsina Sánchez ha perso la vita dopo un terribile highside in un test al MotorLand di Aragón, dove si stava allenando in vista dei prossimi impegni tra FIM JuniorGP e CIV Moto3.

Scomparso Pau Alsina Sánchez

A pochi giorni dall'incidente che ha spezzato la vita di Borja Gómez, dalla Spagna continuano ad arrivare pessime notizie. Un'altra morte in pista, questa volta il protagonista è Pau Alsina Sánchez. Il 17enne spagnolo ha battuto la testa atterrando da un violento highside durante un test al MotorLand di Aragón in preparazione ai suoi prossimi impegni internazionali. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Saragozza, è stato vano l'intervento dei medici per cercare di risolvere una situazione irrimediabilmente compromessa. Il team di medici impegnato nel disperato intervento ha fatto tutto il possibile, ma senza successo.

La redazione di LiveGP.it si unisce al cordoglio per la scomparsa di un appassionato motociclista. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze.

