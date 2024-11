NASCAR | 4 piloti per il titolo, chi vincerà a Phoenix?

Appuntamento imperdibile questo week-end con l'ultimo atto della NASCAR Cup Series a Phoenix. Tyler Reddick, Joey Logano, William Byron e Ryan Blaney si contendono il titolo nel deserto di Avondale in occasione della trentaseiesima e decisiva competizione.

Championship 4: il profilo dei contendenti per i Playoffs

Il campione della regular season Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45) è pronto per contendersi per la prima volta il titolo. Il 28enne nativo di Corning (California) insegue l'acuto in Cup Series dopo tre affermazioni raccolte nel 2024 e due titoli consecutivi ottenuti nel 2018 e nel 2019 nella NASCAR Xfinity Series.

Credits: 23XI Racing

Insegue il terzo trofeo, invece, Joey Logano (Team Penske Ford #22). Il 34enne nativo di Middletown (Connecticut), riparte all'attacco verso un nuovo trionfo dopo una solida stagione con tre affermazioni all'attivo da febbraio ad oggi. Il portacolori del ‘Capitano' ha il vantaggio rispetto agli altri di aver primeggiato nella prima corsa del Round of 8 dei Playoffs, l'americano ha quindi avuto almeno sette giorni più degli altri per preparare la finale.

Credits: Penske

Seconda volta al Championship 4 per William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24). Il 26enne nativo di Charlotte, terzo lo scorso anno dopo trentasei impegnative prove, torna all'attacco al termine di un anno notevole con tre affermazioni all'attivo contro alla conquista della Daytona 500 lo scorso gennaio. L'americano, ex campione della NASCAR Xfinity Series, arriva nel deserto di Avondale senza affermazioni ai Playoffs, ma grazie ai punti accumulati nel corso della stagione.

Foto. William Byron twitter

Attenzione, infine, all'ipotetico bis di Ryan Blaney (Team Penske Ford #12), campione in carica che torna all'attacco dopo la solida affermazione in quel di Martinsville settimana scorsa. Il 30enne nativo di High Point (North Carolina) si prepara per la seconda partecipazione ai Playoffs dopo l'eccellente prestazione di settimana scorsa, una prova di forza notevole in vista di una competizione unica in cui obiettivamente tutto può succedere.

Credits: Team Penske

Quattro piloti, un solo campione!

Manca sempre meno per l'epilogo del campionato 2024. Come accaduto da qualche anno a questa parte sarà la singola sfida nel deserto dell'Arizona a decidere il titolo, il migliore che arriva al traguardo è automaticamente il vincitore dei Playoffs indipendentemente dall'arrivo degli avversari.

Il format è quindi molto semplice ed intuitivo, tutti hanno le stesse possibilità di imporsi sugli altri tre avversari. Tutto può quindi accadere in una singola corsa che dal 2020 ad oggi si tiene a Phoenix e non più nello Stato della Florida presso l'Homestead-Miami Speedway.

Luca Pellegrini