F1 | GP Las Vegas, FP3: Russell precede Piastri e Sainz

George Russell conclude in prima posizione le FP3 del GP di Las Vegas di F1. Il pilota britannico della Mercedes ha confermato il buono stato di forma fatto intravedere dal suo team nella giornata di ieri, dopo che Lewis Hamilton aveva chiuso davanti a tutti sia le FP1 che le FP2.

Mercedes VS McLaren VS Ferrari, bene Red Bull

La lotta per la pole position e per la vittoria sembra ancora un affare tra Mercedes, McLaren e Ferrari. Russell ha concluso l'ultima sessione di prove libere con un miglior tempo di 1:33.570, 215 millesimi meglio di quanto fatto da Oscar Piastri con la McLaren. Terzo Carlos Sainz con la prima Ferrari, davanti alla seconda McLaren, quella di Lando Norris.

La Red Bull è riuscita a fare qualche passo in avanti rispetto a quanto visto ieri. Dopo una prima parte di sessione in sofferenza su una pista molto sporca, in cui Max Verstappen si è lamentato di come stesse rischiando di mettere la vettura nel muro e di come questa fosse inguidabile, l'olandese è riuscito a rimettersi nel finale di sessione in quinta posizione a 567 millesimi da Russell, grazie alla gommatura della pista e alcune modifiche da parte del team. Il campione del mondo ha preceduto Lewis Hamilton con l'altra Mercedes. Bene le due Williams, con Alex Albon e Franco Colapinto rispettivamente settimo e ottavo, mentre chiudono la top 10 la Haas di Kevin Magnussen e l'Alpine di Pierre Gasly. Solo dodicesimo Charles Leclerc con la seconda Ferrari: una bandiera rossa nel finale, causata da un problema tecnico all'Aston Martin di Lance Stroll piantatasi in mezzo alla pista, gli ha impedito di migliorarsi, ma i suoi settori confermano come anche lui possa essere della lotta per la pole position.

La classifica completa delle FP3 del GP di Las Vegas

© F1

La qualifica sarà alle ore 7.

Alfredo Cirelli