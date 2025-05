Sim Racing | ACI GT Royale 2025: un nuovo impegno per RFM eSport

All’Autodromo Nazionale di Monza è cominciato il nuovo trofeo di ACI Esport e SimRacingLeague.it, la ACI GT Royale Cup 2025. Tra i team iscritti a questa nuova competizione monomarca, riservata esclusivamente alla Ferrari 296 GT3, non poteva mancare la RFM eSport, il nostro team partner che ha deciso di accogliere la sfida: quattro le vetture schierate dalla squadra di Emanuele Ciliberti, due per ogni categoria con Davide Bruno (#902) e Alfonso Striano (#903) impegnati nella PRO e con Simone Maggioli (#904) e Vincenzo Occhipinti (#905) a caccia di gloria nella AM.

Buona la prima per RFM eSport

Il livello della griglia per questo nuovo campionato lo si vede fin dalle qualifiche, con i 39 piloti impegnati che sono rimasti quasi tutti raggruppati in poco più di due secondi, con i primi 19 addirittura racchiusi in meno di un secondo. Per RFM eSport è stata una qualifica a due facce: in PRO Bruno e Striano si impegnano ma non vanno oltre il 15° e 17° tempo, mentre in AM Occhipinti ha firmato il quarto tempo di categoria. Tante difficoltà invece per Maggioli, penultimo in classifica.

Anche la gara si dimostra impegnativa già dalle primissime curve, con Bruno e Maggioli che finiscono nelle retrovie dopo essere rimasti coinvolti in un incidente alla Variante del Rettifilo (Bruno penalizzato con uno Stop&Go per il contatto). Dall’altra parte, Striano e Occhipinti hanno potuto concretizzare il loro potenziale battagliando nelle loro classi e mostrando un ottimo passo gara insieme ad una gestione della gomma e della benzina, fattore decisivo per il finale di gara.

Alla bandiera a scacchi, Alfonso Striano ha concluso la gara con un rispettabile ottavo posto dopo aver tenuto dietro i suoi avversari nel centro gruppo della PRO. Buon risultato anche per un Vincenzo Occhipinti che, dopo la vittoria nella ARL GT3 Trophy, comincia la sua nuova avventura con un’ottima seconda posizione di classe AM (P12 assoluta), dopo il sorpasso all’ultimo giro su Fatalino. Dietro al gruppo, Maggioli e Bruno chiudono rispettivamente in 25a e 30a posizione complessiva dopo una gara difficile.

Le dichiarazioni dei piloti RFM

Un buon inizio dunque per RFM eSport, che con questi risultati comincia l’ACI GT Royale Cup 2025 con 38 punti complessivi e il terzo posto nella classifica team. Qui le dichiarazioni dei quattro piloti RFM al termine del primo round a Monza:

Sono molto soddisfatto del risultato di oggi. Monza è sempre una pista complicata, soprattutto con così tanto traffico in gara. Abbiamo trovato un buon setup e sono riuscito a gestire bene le fasi più delicate. L’obiettivo era finire in top 10 e ci siamo riusciti, ora puntiamo a migliorare ancora nel prossimo round! – Alfonso Striano

Una gara intensa, con tanti sorpassi e situazioni al limite. Ho cercato di spingere il più possibile senza commettere errori e alla fine porto a casa una P12 e una P2 di classe AM che è un buon punto di partenza. – Vincenzo Occhipinti

Gara difficile per me oggi. Ho faticato a trovare il ritmo e qualche contatto nei primi giri mi ha fatto perdere terreno. Non è il risultato che speravo, ma sono fiducioso: il potenziale c’è, serve solo mettere insieme tutti i pezzi. Testa bassa e si lavora per il prossimo appuntamento! – Simone Maggioli

Non è andata come speravo, purtroppo ho avuto problemi già nelle qualifiche e in gara non sono riuscito a rimontare come avrei voluto a causa di un incidente nelle prime curve. Ma queste esperienze servono per crescere. Ringrazio il team per il supporto, tornerò più forte nel prossimo round. – Davide Bruno

RFM eSport sarà chiamata a confermare il proprio ruolo il prossimo 28 maggio nella seconda tappa della competizione che si disputerà al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Tale gara, che sarà trasmessa come sempre dalle 21:15 sul canale YouTube di SimRacingLeagueTV, darà inoltre il via al primo dei due double header previsti dell’ACI GT Royale Cup 2025.