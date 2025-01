IMSA | Tantissima qualità a Daytona tra GTD PRO e GTD

Non solo prototipi in pista nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship per la Rolex 24 at Daytona, prima tappa del più importante campionato americano riservato alle GT ed ai prototipi. Spazio infatti anche alle GT3, suddivise come accade dal 2022 ad oggi in GTD PRO e GTD.

Rexy contro tutti in GTD PRO

Laurin Heinrich è il campione in carica dell’IMSA WTSC in GTD PRO. Il tedesco tornerà al volante della Porsche 992 GT3-R #77 AO Racing, riconoscibile per l’oramai iconica livrea ‘Rexy’ che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi due anni.

Il giovane tedesco condividerà l’abitacolo a tempo pieno con il campione del mondo 2024 LMGT3 Klaus Bachler, la coppia è attesa ai nastri di partenza con Alessio Picariello in occasione di tre delle cinque sfide che compongono la Michelin Endurance Cup.

Credits. AO Racing

Pfaff passa a Lamborghini, stabilità per Corvette e Ford

Porsche Motorsport sfida Ferrari, Corvette, Lamborghini, BMW, Ford ed Aston Martin in GTD PRO oltre a Mercedes e Lexus. Manca McLaren visto il cambio di casacca di Pfaff Motorsports dal brand di Woking a Lamborghini. Per l’occasione a Daytona ritroveremo un quartetto di primo profilo con Andrea Caldarelli/Jordan Pepper/Marco Mapelli/James Hinchcliffe.

Pratt Miller Racing avrà nuovamente in gestione le due Corvette con Antonio Garcia/Alexander Sims #3 (Daniel Juncadella) e Nicky Catsburg/Tommy Milner #4 (Nico Varrone). A rappresentare gli USA attenzione anche a Ford che con le proprie Mustang insegue la prima gioia con in GT3 con Christopher Mies/Frédéric Vervisch #65 (Dennis Olsen) e Mike Rockenfeller/Seb Priaulx #64 (Austin Cindric). Da segnalare l’ingresso in squadra di Priaulx, figlio dell’ex campione FIA WTCC Andy che nel 2024 ha disputato gran parte del campionato in GTD PRO con AO Racing.

In attesa di correre in GTP con la nuova Aston Martin Hypercar, Heart of Racing non manca all’appello in GTD PRO con Roman De Angelis/Ross Gunn/Alex Riberas/Marco Sorensen. La struttura di Ian James ha già vinto in carriera in GTD a Daytona, ma mai in GTD PRO.

Foto. Heart of Racing

Debutto per la BMW M4 GT3 EVO con Paul Miller Racing

Esordio in North America per la BMW M4 GT3 EVO con Paul Miller Racing. Due unità verranno schierate dalla compagine americana con Madison Snow/Connor De Phillippi #1 (Connor De Phillippi/Kelvin van der Linde) e Max Hesse/Dan Harper #48 (Jesse Krohn/Augusto Farfus). Debutto in North America per gli ultimi due citati, vincitori recentemente a Dubai della 24 ore targata Creventic.

Maxime Martin, invece, disputerà il primo appuntamento ufficiale con Mercedes dopo aver chiuso il rapporto con BMW Motorsport. Il belga è atteso con Anthony Bartone/Luca Stolz/Fabian Schiller a bordo dell’AMG GT3 EVO #69 schierata da Bartone Bros Racing with GetSpeed, il marchio tedesco farà affidamento anche su una seconda unità con Kenny Habul/Mikael Grenier/Maro Engel/Jules Gounon (75 ExPress Racing #75).

Foto. Vasser Sullivan

Novità in casa Vasser Sullivan con al separazione tra Ben Barnicoat/Jack Hawksworth. I campioni 2023 militeranno rispettivamente in GTD PRO ed in GTD, il primo sarà accompagnato nella top class con Aaron Terlitz/Kyle Kirkwood/Townsend Bell. Ricordiamo che la squadra ha primeggiato nell’IMSA WTSC in GTD PRO nel 2023 oltre ai risultati nella 12h Sebring 2024 e nella Motul Petit Le Mans 2022.

Ferrari con DragonSpeed

Non c’è come noto Risi Competizione, ma Ferrari sarà rappresentata da DragonSpeed. Oltre all’ex vincitore della 24h Le Mans in classe LMP2 Albert Costa con l’auto della formazione statunitense ritroveremo Davide Rigon, Miguel Molina e Thomas Neubauer. Ricordiamo che l'équipe citata ha corso con una 296 GT3 l’ultima Battle on the Bricks e la Motul Petit Le Mans dopo una lunga permanenza con i prototipi specialmente in LMP2.

Credits: DragonSpeed

Per Daytona ci saranno sicuramente altre due realtà: la Porsche 992 GT3-R #20 Proton Competition e la Chevrolet Corvette Z06 GT3-R #91 Trackhouse by TF Sport. Nel primo caso spiccano Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni oltre al vincitore della 24h Le Mans 2024 in LMGT3 Richard Lietz e l’ex campione DTM Thomas Preining.

Nel secondo caso, invece, attenzione a Shane van Gisbergen/Scott McLaughlin/Connor Zilisch/Ben Keating. Il futuro volto di Trackhouse per la NASCAR Cup Series e l’alfiere di Penske per la NTT IndyCar Series, entrambi ex stelle del Repco Supercars Championship, sono attesi con il vincitore della 24h Daytona e 12h Sebring 2024 LMP2 Zilisch ed il veterano Keating che avrà un doppio impegno in LMP2 con PR1 Mathiasen Motorsports.

Il Bronze Driver americano che in seguito guiderà anche nel FIA World Endurance Championship non sarà l’unico del gruppo ad avere un doppio impegno contemporaneamente nell’imminente Rolex 24. In merito citiamo Kyle Kirkwood, pilota NTT IndyCar Series che si dividerà tra GTD PRO e GTD con Vasser Sullivan Lexus.

Winward Racing Mercedes per il bis in GTD?

Winward Racing è l’auto da battere in GTD a Daytona e nella lotta per il titolo dopo il dominio imposto nell’ultimo anno solare. Russell Ward/Phillip Ellis, attesi nel ‘World Center of Racing’ con Indy Dontje e Lucas Auer, ripartono dopo aver ottenuto quattro affermazioni in dieci eventi tra cui la 24h di Daytona e la 12h Sebring.

Credits: Courtesy of IMSA

La Mercedes AMG GT3 EVO sfida come sempre l’Aston Martin Vantage AMR #27 Heart of Racing con Zacharie Robichon/Casper Stevenson/Mattia Drudi/Tom Gamble e la Lexus RC F GT3 #12 Vasser Sullivan con Jack Hawksworth/Parker Thompson/Frankie Montecalvo/Kyle Kirkwood.

Attenzione ovviamente anche alla BMW M4 GT3 EVO #96 Turner Motorsport, formazione presente nella parte alta della graduatoria nel 2024. Robby Foley/Patrick Gallagher guideranno con Jake Walker/Jens Kligmann, la coppia citata full-time ha primeggiato lo scorso anno a Road America.

Nell’IMSA WTSC 2025 approdano i primi due classificati della classe PRO del GT World Challenge America Powered by AWS 2024. I campioni Adam Adelson/Elliott Skeer (Tom Sargent/Ayhancan Guven) si preparano per gareggiare full-time con la Porsche #120 Wright Motorsport dopo aver ottenuto il successo nella Battle on the Bricks dello scorso settembre.

Credits: GTWC America

Nel gruppo ritroveremo anche la Corvette #63 DXDT Racing con Alec Udell/Salih Yoluc/Charlie Eastwood/Pipo Derani. I primi tre sono attesi in tutte le prove della Michelin Endurance Cup, mentre il quarto è confermato per ora esclusivamente per la Rolex 24 dopo aver corso e vinto in GTP con Whelen Engineering Cadillac Racing. Ricordiamo che il team statunitense avrà per gli eventi Sprint Robert Wickens, ex campione IMSA Michelin Pilot Challenge in TCR dopo il terribile incidente avuto in IndyCar in quel di Pocono.

Una Corvette verrà gestita anche da AWA con Orey Fidani/Matt Bell/Marvin Kirchhöfer/Lars Kern. La struttura canadese ha corso nelle prime due tappe dell’IMSA WTSC 2024 con due unità prima di ridurre l’impegno a partire dal round di Laguna Seca.

Tante Ferrari in pista

Inception Racing, dopo aver corso le ultime due prove del 2024 con Ferrari, sarà al via full-time con Brendan Iribe/ Frederik Schandorff/Ollie Millroy/David Fumanelli nell’imminente stagione agonistica. La compagine britannica condividerà lo schieramento con la confermata Ferrari 296 GT3 #34 Conquest Racing di Cédric Sbirrazzuoli/Daniel Serra/Giacomo Altoé/Manny Franco oppure la Rossa #023 Triarsi Competizione di Onofrio Triarsi/Charlie Scardina/Alessio Rovera/Eddie Cheever III. La struttura diretta da Onofrio Triarsi avrà per la prima volta in pista anche la Ferrari #021 con Sheena Monk/Stevan McAleer/Mike Skeen/James Calado. I primi due si spostano da Gradient Racing Acura al marchio tricolore dopo aver ottenuto un podio nel 2024 in quel di Road America.

Triarsi Competizione torna con Ferrari in GTD a Daytona - Credits: Courtesy of IMSA

Nel ‘World Center of Racing’ non mancherà AF Corse con Simon Mann/Lilou Wadoux/Kei Cozzolino/Alessandro Pier Guidi #21 e Custodio Toledo/Arthur Leclerc/Conrad Laurens/Riccardo Agostini #50. Esordio per il fratello di Charles Leclerc in IMSA WTSC dopo aver ottenuto il titolo nel Campionato Italiano GT Endurance 2024 oltre all’acuto nella classe LMP2 con Panis Racing nella 4h Imola.

Ai nastri di partenza tornerà nuovamente la 296 GT3 #47 Cetilar Racing. Roberto Lacorte si alternerà al volante per la prima volta insieme al figlio Nicola oltre al vincitore della 24h Le Mans 2024 Antonio Fuoco ed all’ex campione overall Silver Cup GTWC Europe Lorenzo Patrese.

Nell’entry list della Rolex 24 sono da rimarcare Trent Hindman/Danny Formal/Kyle Marcelli/Graham Doyle (Wayne Taylor Racing with Andretti Lamborghini #45), Kenton Koch/Seth Lucas/Maxi Goetz/Daniel Morad (Korthoff/Competition Motors Mercedes #32) e Forte Racing Lamborghini con Misha Goikhberg/Mario Farnbacher (Parker Kligerman).

Per l’Endurance Cup riavremo la Porsche #85 Iron Dames con Karen Gaillard/Michelle Gatting/Rahel Frey/Sarah Bovy, mentre full-time è atteso il debutto di Gradient Racing con Ford dopo l’impegno avuto con Honda. In pista avremo avremo in azione Joey Hand oltre a Till Bechtolsheimer/Tatiana Calderon/Harry Tincknell. Menzione finale, invece, per van der Steur Racing, al debutto in GTD con Rory van der Steur/Valentin Hasse-Clot/Maxime Robin/Anthony McIntosh dopo aver corso in GT4 nell’IMSA Michelin Pilot Challenge.

Dopo il Roar before the Rolex 24, il week-end della 63ma 24h di Daytona inizierà giovedì con le qualifiche indette alle 20.05, mentre sabato la competizione scatterà alle 19.45 italiane. Tutto verrà diffuso live su IMSA.com (IMSA TV) e sul canale YouTube del campionato.

Luca Pellegrini