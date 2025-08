F1 | GP Ungheria: sorpresa Aston Martin nel venerdì di libere

Il team inglese ha chiuso la seconda sessione di prove libere con un incoraggiante quarto posto per Lance Stroll e un quinto per Fernando Alonso, dimostrando una competitività raramente vista in questa stagione. Una giornata iniziata con l’assenza dello spagnolo nelle FP1 a causa di un problema muscolare, ma proseguita positivamente nel pomeriggio, quando è tornato regolarmente in pista. Un buon viatico in vista del prosieguo del weekend in cui il team di Lawrence Stroll ha bisogno di un buon risultato per chiudere al meglio una prima metà di stagione decisamente deludente, e la prestazione odierna rappresenta un ottimo punto di partenza.

La giornata intensa di Fernando Alonso: “Ho un piccolo infortunio muscolare, ma è gestibile”

Anche i grandi campioni hanno le loro difficoltà. E oggi è toccato a Fernando Alonso. Il pilota spagnolo ha saltato la prima sessione di prove libere a causa di un infortunio muscolare, sostituito dal pilota di riserva Felipe Drugovich. Non una notizia confortante per il pilota spagnolo, in una stagione particolarmente difficile sia per lui che per Aston Martin.

Un Fernando Alonso che nonostante il problema alla schiena e i suoi 44 anni compiuti da poco, ha stretto i denti ed è sceso in pista nel pomeriggio per la seconde libere. E ha concluso la sessione in quinta posizione, alle spalle di Lance Stroll. Una giornata movimentata, ma che ha mostrato il valore del due volte campione del mondo, che è stato capace di adattarsi immediatamente al circuito ungherese e di rimanere vicino alla prestazione del suo compagno di squadra.

Ecco le parole del pilota spagnolo al termine della sessione:

Dopo Spa, ho sentito un po' di dolore nella parte bassa della schiena sinistra, quindi abbiamo fatto una risonanza magnetica per capire di cosa si trattasse. Si è scoperto che si trattava di un piccolo infortunio muscolare, ed è per questo che abbiamo deciso di limitare il chilometraggio questo fine settimana. Se fossi una persona normale, probabilmente starei fuori per due settimane... Ma è gestibile. Non ho alcun dolore in macchina, e questa è la cosa più importante.

Nonostante il buon quinto posto, Alonso non è totalmente soddisfatto del comportamento della monoposto:

Ovviamente, ho saltato le FP1, ma il feeling nelle FP2 era buono. Il bilanciamento non è ancora quello che vorrei, soprattutto con un po' di sottosterzo a centro curva e difficoltà a girare nelle curve lente. Ma è normale per la prima sessione del weekend. Dobbiamo analizzare le informazioni dei test svolti dai ragazzi nelle FP1 e cercare di mettere in pista la vettura più veloce domani.

Un venerdì incoraggiante per una Aston Martin in cerca di riscatto

Il venerdì del GP Ungheria ha regalato segnali positivi ad un’Aston Martin in cerca di riscatto. Il team ha concluso le FP1 con Lance Stroll in top 10 e ha saputo migliorarsi ulteriormente nella seconda sessione, con un quarto e un quinto posto che fanno ben sperare. Un risultato incoraggiante, che potrebbe rivelarsi fondamentale per il prosieguo del weekend. Aston Martin ha infatti bisogno di chiudere al meglio questa prima parte di campionato, per ritrovare fiducia e morale dopo una stagione sin qui al di sotto delle aspettative. Attualmente ottava nel mondiale costruttori, la squadra inglese punta a risalire la classifica già nel 2025, in attesa di voltare pagina con il nuovo regolamento del 2026, e con l’auspicato contributo di Adrian Newey.

Federica Passoni